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Все на одного. Депутаты АКЗС задали министру спорта Перфильеву неудобные вопросы

Новости
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Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев дебютировал на правительственном часе в АКЗС в среду, 24 марта. В ходе своего выступления перед депутатами он рассказал о стратегии, которой придерживается министерство в развитии спорта, и достигнутых успехах. Впрочем, не все депутаты оценили ситуацию в алтайском спорте положительно.

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Министерство в своей работе, по словам Перфильев, опирается на пять приоритетов: люди, инфраструктура, национальные проекты, спортивная событийность и информационное сопровождение. Большую же часть доклада министр посвятил всевозможным успехам алтайского спорта и планам на будущее, которые, конечно же, масштабны.

«Мы хотим создать прецедент проведения международных соревнований и доказать международным федерациям, что Барнаул, Алтайский край – это то место, где могут проходить международные спортивные мероприятия», – заявил Перфильев.

Также он рассказал о законе о льготах для сельских тренеров, который сейчас рассматривают в Государственной Думе. Тренеры должны получать доплату за коммунальные услуги, дополнительные дни отпуска и социальное жилье. Но приоритет №1 – повышение уровня зарплаты в спорте.

Что касается инфраструктуры, то министр рассказал, что весной будет объявлен подрядчик для работы на ледовом долгострое на Сибирском, 52 в Барнауле. Также в планах строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов на улицах Юрина и Сиреневая. Строительство и открытие ледового дворца в Рубцовске также попало в список успехов минспорта.

Но темой, которая, как выяснилось позже, особенно понравилась депутатам, стало число занимающихся спортом людей – 47,7% населения края. К 2030 году показатель и вовсе должен быть 70%.

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Несмотря на перечисленные Перфильевым победы, депутаты так просто министра не отпустили. Камнем преткновения стало то самое число «спорто-людей». На благодатную почву официальной статистики и ее расхождений с реальностью вышел депутат фракции ЛДПР в Заксобрании Иван Дубинин.

«На свой вопрос я получил ответ: сегодня в регионе 93,9% молодежи занимаются физкультурой и спортом. В решении круглого стола (какого именно, депутат не указывает – прим.ред.) сказано, что в Алтайском крае 35961 человек занимаются в спортивных учреждениях. Внимание, вопрос: откуда такой показатель?», – спросил Дубинин.

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Впрочем, откуда он сам взял эти цифры, депутат тоже не упомянул. Из-за чего, видимо, и остался без ответа.

Статистика не оставила равнодушным даже спикера АКЗС Александра Романенко. Он призвал Алексея Перфильева разобраться в «цифрах Дубинина». И обратить внимание на спорт в подзабытых муниципалитетах.

Чуть позже Иван Дубинин обратился к Перфильеву с подробным разбором того, что, по мнению либерал-демократа, на самом деле происходит со спортом в крае. Депутату посетовал, что у коммерческих организаций со спортом отношения складываются лучше, чем у краевых властей. А спортивные объекты остаются для масс недоступными из-за необходимости оплачивать их аренду.

Подняли в ходе встречи и проблему, которая не так давно очень активно обсуждалась в крае: строительство ФОКов. А точнее – переезд в ФОКи детских секций из подвальных помещений, где они, согласно новому закону, находиться больше не могут. Спросил Перфильева об этом бийский депутат АКЗС от «Единой России» Григорий Бахтин. В ответ министр постарался успокоить народного избранника, и сообщил, что, как минимум ближайший год, подвальным секциям ничего не угрожает (первое время власть не будет проводить проверки).

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Не обошли вниманием депутаты и проблемы конкретных спортивных федераций. Бывшая коллега Дубинина по фракции Евгения Боровикова затронула тянущиеся с 2018 года проблемы краевой федерации мотоспорта, которая никак не может получить участок земли для проведения своих мероприятий.

А также проблемы конно-спортивного клуба на базе санатория «Обь». Клуб, по словам Боровиковой, уже долгое время фактически не функционирует.

Проблемы конно-спортивного клуба обозначил и депутат от ЛДПР Владимир Семенов. Он заявил, что уже два года занимается этой темой, и ответы министерства спорта его не устраивают.

«Сколько времени надо, чтобы решить эту задачу? Сколько? Год, два, три? Пятого мая начнут дети заниматься? Тридцать первого сентября?», – эмоционально закончил свое выступление Семенов.

Но, кстати, при всем этом депутаты похвалили «живого»(так его назвала депутат Татьяна Ильюченко) министра Перфильева за честный разговор.

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Автор: Ярослав Жоган

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