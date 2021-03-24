ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»

Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» «Платформа больших данных», созданное в марте 2020 года, утвердило стратегию развития до 2025 года.
Согласно утвержденному документу:
«Перед нашей компанией «Платформа больших данных» стоит амбициозная задача – к 2025 году занять лидерские позиции в области сервисов на основе Big Data. По оценкам экспертов, в 2025 году объем целевого для компании рынка продуктов Big Data в России составит 34 млрд рублей, «Платформа больших данных» планирует занять более 10% этого рынка. При этом по ряду сегментов наша доля будет значительно выше, например, в дистанционной оценке имущества мы рассчитываем занять более 40% рынка», – заявил глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
«Мы делаем ставку на огромную синергию за счет объедения «больших данных» ПАО «Ростелеком» и ПАО «ВТБ». Технические решения Платформы на основе систем машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют рассчитывать на скорый вывод на рынок различных востребованных продуктов. Данный подход показал высокую эффективность у наших зарубежных коллег, и мы рассчитываем повторить успех. При этом мы планируем активно развивать партнерское направление, предусматривающее использование наших продуктов, платформ и инфраструктуры другими организациями по сервисной модели», – заявил член совета директоров «Платформы больших данных», вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.
Согласно стратегии, целевыми продуктами для «Платформы больших данных» являются платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса и доступа к облачной Big Data инфраструктуре, Big Data проекты в области скоринга физических и юридических лиц, рекламного программатика, персонализации предложений и лидогенерации, геоаналитики.
Банк ВТБ и «Ростелеком» весной 2020 года создали совместное предприятие «Платформа больших данных».
В августе 2020 года «Платформа больших данных» представила первую в России универсальную геоплатформу, которая c применением Big Data и технологий искусственного интеллекта позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы в конкретных локациях для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестпривлекательность зданий и земельных участков.
В январе 2021 года компания «Платформа больших данных» объявила о запуске первого в России сервиса по предоставлению специализированных массивов обезличенных Big Data. Сервис дает компаниям «полуфабрикат» обработанных и подготовленных специализированных векторных представлений Big data – Geo-embedding и может применяться для поиска оптимальных локаций для новых точек продаж, оценки потенциала и установления умных KPI в ранее открытых точках, оценки инвестиционной привлекательности проектов; позволяет специалистам data scientists даже без опыта в геоаналитике полноценно объединять полученные геоданные с уже применяющимися в компании.
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