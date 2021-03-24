Участок Чуйского тракта закрыли в Алтайском крае из-за сильной метели

Участок федеральной трассы Р-256 от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск (с 213 по 345 километр) временно закрыли для всех видов транспорта 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба алтайского минтранса.

Причиной ограничения движения на Чуйском тракте стали сложные погодные условия: снег, метель, ветер 20-25 м/c (при порывах – до 40 м/с) и плохая видимость.

С 14:30 ограничения на дороге ввели только для большегрузов и пассажирских автобусов. Легковые машины по трассе проехать могли, однако с 17:00 участок тракта закрыли и для них.

Кроме того, 24 марта в 10:15 была закрыта трасса А-322 от Барнаула до Рубцовска (км 11 – км 298). Однако с 16:30 ее открыли для всех видов транспорта.

Также пока остаются закрытыми участки:

Поспелиха – Курья – Третьяково с 9 по 169 км,

Алейск – Чарышское на всем протяжении,

Алейск – Петропавловское – Смоленское от Алейска до Усть-Пристани,

Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка от Новокалманка – гр. Петропавловского района.

Напомним, 24 марта в регионе действует объявлено штормовое предупреждение: усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 27-32 м/с, мокрый снег и дождь, метели и гололед. По данным алтайского ЦГМС, 25 марта сохранится ветренная погода: 8-15& м/с с порывами до 22 м/с.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.