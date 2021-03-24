Более половины избирателей страны могут проголосовать за «Единую Россию» на выборах – эксперты

54% опрошенных жителей России заявили, что допускают для себя поддержку партии власти, а 33% готовы голосовать за нее уже сейчас. Об этом заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский во время круглого стола на тему предстоящих в этом году выборов в Госдуму.

В указанном опросе людей спрашивали: «допускаете или исключаете для себя голосование за «Единую Россию». Положительно ответили 54%, отрицательно – 44%. По словам Потуремского, сейчас рейтинг партии (число те, кто точно будет голосовать, случись завтра выборы) в коридоре 30–35% по данным большинства исследовательских институтов. Это в два раза больше, чем у КПРФ (16%) и в четыре, чем у ЛДПР (9%) и «Справедливой России – За правду» (8%).

Так и по словам председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, «Единая Россия» возглавляет «высшую лигу» российской партийной системы. В «арсенале» партии не только ресурсные возможности, но и электоральные тенденции.

«Это и последние два единых дня голосования, когда партия наращивала результат, везде получая большинство. Это и качество политической инфраструктуры, и представленность в органах власти – от федерального до регионального и муниципального уровня. И, собственно, линейка политиков, кадровая «скамейка запасных». Активное привлечение в предварительное голосование и, следующим шагом, в партийные списки, лидеров общественного мнения из числа волонтеров», – считает Костин.

Он уверен, что партия наберет 42-47%.

А руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов записал «на счет» партии привлечение добровольцев на праймериз и выборы. Это не поднимает рейтинг тут же, но будет иметь отложенный эффект. Кроме того, поддержке партии будет способствовать внешнеполитическая ситуация.

Алтайский политтехнолог Антон Понкрашев согласен с мнение Кузнецова.

«Думаю, что предстоящие кампании в Госдуму и краевое Заксобрание будут интересными с точки зрения содержания. Многие партии, которые не успели перестроиться, потеряли из-за ковида целый год работы с избирателями. «Единая Россия» здесь исключение, оргструктура партии смогла перестроиться и эффективно для себя отработать прошлый год», – считает эксперт.

По словам Понкрашева, сейчас только ЕР ведет системную работу и уже начала кампанию. Остальные же партии пока только думаю, с чем идти к избирателю.