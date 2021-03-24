Не лучшее время для бизнеса. В ковидный год Алтайский край потерял 2,7 тысяч предпринимателей

На 10 января 2020 года в Алтайском крае действовало 77,7 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Но ровно через год их стало почти 75 тысяч. Об этом во время пресс-конференции 24 марта рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, ссылаясь на данные единого реестра МСП.

По словам Осипова, пандемия серьезно ударила по малому и среднему бизнесу. Но то, что по итогам года регион не досчитался около 2,7 тысяч предпринимателей, не значит, что в этом виноват только ковид. Были и другие причины, почему их исключили из реестра (отсутствие хозяйственной деятельности, смерть предпринимателя и так далее).

Бизнес-омбудсмен добавил, что каждый год в регионе закрываются компании. Но в то же время им на смену приходят новые игроки рынка. В 2020-м этого просто не произошло: согласно официальной статистике, в регионе зарегистрировали на 2,5 тысячи меньше индивидуальных предпринимателей (сколько их открыли всего, Осипов не сказал, но по данным управления по предпринимательству за 11 месяцев прошлого года статус ИП получили 7269 человек).

«Говорить о том, что 2020 год был идеальным для регистрации бизнеса, наверное, не стоит. Многие, кто хотел начать новые проекты, были вынуждены приостановиться. У большинства предпринимателей была задача сохранить коллектив, и многие брали из-за этого кредиты», – говорит Осипов.

По его словам, по количеству юрлиц изменения были большие. Поэтому в целом ситуация не катастрофическая.

Ранее начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, ссылаясь на данные за 11 месяцев 2020 года по закрывшимся и открывшимся предприятиям, говорил, что власти не увидели каких-то тенденций, которые бы отличали ситуацию 2020 года в худшую сторону от 2019-го.