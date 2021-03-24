Власти Алтайского края сделают налоговый патент более гибким для перевозчиков и торговли

Региональный закон о патентной системе налогообложения собираются доработать. Проект изменений депутаты алтайского парламента (АКЗС) рассмотрят на сессии 25 марта 2021 года. Об этом во время пресс-конференции рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, отвечая на вопрос «Политсибру». Изменения коснутся трех позиций: междугородние перевозки, грузовой транспорт, розничная торговля.

Междугородние перевозки

Предприниматели, которые занимаются междугородними перевозками, смогут перейти на патент. Сейчас этой системой налогообложения пользуются только те бизнесмены, которые организуют городские и поселковые пассажирские перевозки.

«Предприниматели (занимаются междугородными перевозками – прим.ред) говорят, что готовы купить патент, чтобы ездить между городами. В поддержку этого вида бизнеса норма и вводится: патент можно будет купить наравне и внутригородскими и внутрипоселковыми перевозками», – говорит Андрей Осипов.

Грузовой транспорт

В регионе собираются ввести единую стоимость патента для грузового транспорта, грузоподъемность которых превышает 44 тонны. И теперь будет три категории: транспорт до 5 тонн, от 5 до 44 тонн, свыше 44 тонн. Но если первые две платят за каждую тонну, то третья – общую сумму. Напомним. раньше было только две: до 5 тонн и свыше 5 тонн.

Розничная торговля

Можно, но осторожно. Алтайский бизнес-омбудсмен рассказал, как улучшить налоговые режимы после отмены ЕНВД Новости 27.01.2021 10:09

В конце 2020 года федеральный закон «разрешил» увеличить площадь торгового зала с 50 до 150 квадратных метров. Это существенно расширило число потенциальных плательщиков, так как перейти на налоговую систему смогли более «крупные» ИП.

И в Алтайском крае выделили патенты для тех, у кого менее 50 квадратов торговой площади, а также у кого свыше 50. Однако сельские бизнесмены посчитали такое разделение нецелесообразным. Ведь у многих торговая площадь 10-30 кв. метров, а платят они все равно как за 50. А у кого-то 52-60 кв.м., а отдают за них как и те, у кого 150.

«Мы посмотрели, какие подходы по этому вопросу у других субъектов. И у подавляющего большинства расчет стоимости патента идет за каждый квадратный метр площади торгового зала. Теперь и мы вносим такое изменение», – говорит Осипов.

Как уточнил омбудсмен, эти поправки не имеют обратной силы, то есть пересчета для тех, кто уже приобрел его, не будет.

«Надеюсь, эти три темы мы решим на сессии. Но это не конец. Над остальными темами и предложениями будем работать в 2021 году», – заверил Андрей Осипов.

В регионе уже выдали более 16 тысяч патентов, после отмены ЕНВД на эту систему налогообложения перешли более 13 тысяч индивидуальных предпринимателей (часть из них используют несколько патентов в бизнесе). И это довольно высокий показатель, учитывая, еще в июле прошлого год на нем были всего 612 человек, подчеркнул Осипов.

На популярность патента повлияла не только отмена «вмененки», но и расширение налоговых условий патента после того, как в ноябре 2020-го были приняты нововведения в региональный закон о патентной системе. По словам Осипова, вносимые в 2021-м поправки в закон также смогут увеличить число покупателей патента.

Ранее в беседе с «Политсибру» Андрей Осипов говорил, что поддерживает предложение предпринимателей и депутатов о расширении условий патента и снижения ставок УСН. И что подвижки в этих вопросах могут произойти в 2021 году, но только сначала по патенту, а уже потом по «упрощенке».