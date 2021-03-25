«В лодке со связанными руками». Бывшие губернаторы Алтайского края оценили работу Виктора Томенко в его медиану

Шестой губернатор Алтайского края Виктор Томенко отработал на этом посту ровно половину срока. Медиану он «отмечал» 17 марта 2021 года (эту дату считают по-разному, мы вели отсчет от даты его инаугурации, которая прошла 17 сентября 2018 года). «Политсибру» связался со всеми бывшими главами региона (кроме трагически погибшего в 2005 году Михаила Евдокимова) и попросил их оценить первые два с половиной года работы Томенко.

Единственный, кто отказался вообще что-то говорить по этому поводу, – Александр Карлин, правивший регионом в 2005–2018 гг. Он назвал такой свой потенциальный комментарий некорректным. И не стал ничего говорить. А жаль. Интересно было бы услышать мнение политика, который «губернаторствовал» в регионе 13 лет. Зато остальные охотно побеседовали.

Владимир Райфикешт Фото: из архива

Владимир Райфикешт

глава администрации Алтайского края (1991–1994 годы):

«Если честно, сейчас ни один губернатор России не справляется. Не в силу личных данных, а из-за сложившейся системы. Формирование бюджета – это пирамида, поставленная основанием вверх, с ног на голову. Доходы забирает Москва, а в регионах их просто нет. Никаких конкретных шагов в рамках имеющихся возможностей я не вижу.

Первые губернаторы в очень большой степени зависели от мнения жителей, сейчас ситуация изменилась, они больше ответственные перед федеральным руководством.

Виктор Петрович не хамит, как в Калининграде или Кузбассе, производит впечатление интеллигентного человека. В Красноярске о нем было хорошее впечатление.

А проблемы края, будучи губернатором, решить невозможно, их первопричина кроется в самой системе. СМИ, суд и законодательство сосредоточены в одной точке.

Вы спрашиваете, что бы я сделал, если бы сейчас был губернатором? Это гипотетически невозможно, я не представляю такого. Наверное, сидел бы вместе с Фургалом. Когда я был главой администрации, была совершенно другая система. А сейчас 80% бюджета – это дотации, и ни на кого из федеральных чиновников даже взглянуть косо нельзя.

Лев Коршунов Фото: предоставлено Львом Коршуновым

Лев Коршунов

глава администрации Алтайского края (1994−1996 годы), депутат Верховного Совета РСФСР (1990–1993 годы), ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, президент АлтГТУ, Советник ректора АлтГТУ (с 2007-г по н.в.), председатель Общественной палаты Алтайского края (2012–2020 годы):

«Об оценке говорить рано – все-таки не так много времени прошло. Во-первых, Виктор Петрович пришел в регион, где уже были выстроены долгосрочные планы. Скажем так: первые два года работы – это движение по руслу предыдущего главы региона и в плане распределения финансирования, и в реализации стратегии развития. Первый год ты садишься в лодку со связанными руками, на второй – развязываешь их, а вот на третий – берешь в руки весла и начинаешь грести.

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Во-вторых, прошлый год, по сути, выпал из нормального течения времени. Пришедший к нам коронавирус был внезапным, болезнь необычная и спутала все карты. Фактически произошла проверка власти на умение управлять ситуацией в экстремальных условиях, на способность выживания.

И если на начальном этапе медицинские специалисты понимали, что болезнь будет не простой, но вирус будет повержен, то дальнейший ход развития событий резко усугубил все прогнозы. Пришлось бросить все силы на приобретение материально-технических ресурсов, изыскивать финансы на непредвиденные обстоятельства, заново перестраивать работу всей медицины. Естественно, это затронуло рабочие места медицинских работников, вызвав недовольство не только медицинской общественности, но и гражданского общества, ибо возможность оказания населению в лечебных учреждениях плановой помощи усложнилась.

Мы уже подзабыли, но в марте–апреле 2020 года был период, когда казалось, что правительство края не справится с ситуацией: исчезли маски, возникли трудности с лекарствами, начался рост цен, граждане стали запасаться товарами первой необходимости. Кстати, именно действия нашего правительства погасили начинающийся в стране рост цен и ажиотаж на продажу гречки. И все это сделали в Алтайском крае – тоже показатель работы нашего губернатора, он не в тоннах и гектарах, он в спокойствии населения.

Отмечу, что легких периодов в современной России вообще не бывает. Но 90-е годы самые «горькие», 2020 год в чем-то на них похож.

Помните, в самом начале было много «пугалок», одна из них – экономика региона серьезно просядет. Да, проблемы появились, и это должно стать предметом анализа и выработки мер по их устранению. Предварительная оценка 2020 года показывает, что по основным отраслям народного хозяйства – наполнение бюджета, работа промышленности, сельского хозяйства – региону удалось выйти из коронакризиса, сохранив работоспособность отраслей, и в целом социально-экономическая система региона выдержала удар.

А что дальше? Важно актуализировать стратегию развития края, используя прежние эффективные наработки и современные инновационные технологии, научные разработки. Многие болячки региона появились еще при развале Советского Союза. Взять, к примеру, Рубцовск. 30 лет назад в народном хозяйстве города трудилось более 90 тысяч человек, в том числе на шести предприятиях около 55 тысяч работающих. Сейчас заводов нет, нет коллективов, негде работать.

В то же время одна из основных проблем региона – «обезлюдивание» территориального пространства и потеря молодежи. С 1994 года мы недосчитались около полумиллиона человек.

Стратегия развития должна быть привлекательной для молодых. Сохраним молодежь, и региональное пространство «заполнится» населением.

Виктор Томенко меняет сложившуюся систему управления регионом, и это требует совершенно другого качества управленцев, готовых принимать решения, отвечать за них. Возможно, это как раз то, что нужно сегодня нашему краю. Время покажет.

Виктор Томенко – единственный из губернаторов края, кто работал руководителем предприятия в условиях рыночной экономики. И как не ему знать, что необходимо сделать, чтобы этот ресурс был использован по максимуму».

Александр Суриков Фото: Олег Укладов

Александр Суриков

глава администрации Алтайского края (1996–2004 годы), бывший Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии (2006–2018 годы):

«Текущая работа исполнительной власти идет разумно, не без шероховатостей. Я сейчас об очистке дорог, функционировании систем ЖКХ и прочих рабочих моментах. Но в целом отката или провала за эти годы не произошло. Движение есть. Стоит также отметить, что исполнительная власть стала более человечной, уважительнее стало отношение внутри команды, к подчиненным.

Чего не удалось сделать? В крае продолжается падение реальных доходов населения, за прошлый год они снизились на 4,4%, а по России этот показатель всего 3,5%. Ухудшается демографическая ситуация, идет серьезный отток населения из региона. Тут есть вопросы. Однозначно это какие-то серьезные стратегические недоработки в области социально-экономического развития и экономики, прежде всего.

Не налажена эффективная работа с федеральными властями. Яркий пример – финансирование программы развития края. Было определено 10 так называемых депрессивных регионов, в этот список вошел и Алтайский край. Всем регионам на пять лет выделено около 50 миллиардов рублей, краю чуть больше пяти. А наш сосед Кузбасс «пробил» себе индивидуальную программу, объем которой больше, чем финансирование 10 регионов. Вот это эффективная работа исполнительной власти с федералами. Это направление надо подтягивать.

Главный минус команды губернатора – это безынициативность. Я не отношу это к пробелам этой администрации, это наследие предыдущего руководства, там инициатива подавлялась беспощадным образом. Но переломить эту ситуацию Томенко пока не удалось. Конечно, не вся команда такая, но все же большинство. Правительство должно быть активным, продвинутым, более четко выстраивать свою работу на развитие.

За эти два года Виктор Томенко, наверное, не стал «своим», но предпосылки, наметки для этого есть. С точки зрения личных качеств, контактности, общения с людьми, он, безусловно, более интересный человек, чем его предшественник. Как говорят, чтобы стать своим, нужно пуд соли съесть, в его случае надо много дел переделать, причем дел прорывных, которые бы поняло и приняло население края».

Александра Черданцева, Ярослав Жоган