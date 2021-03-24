Проект «Культурные сезоны» привлек к участию 37 тысяч человек

Третий образовательный проект при поддержке Сибирской генерирующей компании «Культурные сезоны» прошел при участие десятков тысяч человек от трех до 70 лет. Из-за пандемии его пришлось проводить в дистанционном формате, но от того он не стал менее интересным.

Проект был реализован в январе-марте 2021 года. «Культурные сезоны» – это 50 лекций и мастер-классов. Направлений было много, самые востребованные среди онлайн-участников – курсы по каллиграфии и SMM, детские творческие мастер-классы и лекции по современной коммуникации и технике речи. А в финале пройдет арт-выставка работ участников проекта.

«Для меня, возможно, самое важное, что его создатели – неравнодушные люди, творцы. Они хотят сами проектировать наше будущее, делать мир более интересным, ярким и многообразным. На «Культурных сезонах» совершенно незнакомые люди «погружаются» в культуру, на практике пытаются что-то изменить в себе и окружающих, лепят, рисуют, играют, общаются, обсуждают проблемы современной культуры», – рассказала профессор, доктор филологических наук, лектор проекта «Культурные сезоны» Елена Лукашевич.

Особенно активно в этом году погрузились молодые мамы. Они участвовали в мастер-классах по SMM, каллиграфии и дизайну, рисовали с детьми.