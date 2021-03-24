От такой погоды сносит крышу. В Барнауле из-за сильного ветра здание лишилось части кровли

Утром 24 марта со здания на площади Победы, 8а в Барнауле сорвало часть крыши. Пострадавших нет, но упавшая кровля повредила три автомобиля.

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В здании находится сортировочный центр Управления специальной связи по Алтайскому краю. Главный инженер Виктор Литвиненко сообщил изданию «Вечерний Барнаул», что восстанавливать кровлю будет сам центр, а ущерб, нанесенный владельцам автомобилей, можно будет возместить через суд.

24 марта Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с. Кроме того, местами порывы ветра могут достигать 27-32 м/с. Также синоптики прогнозируют мокрый снег, метели, местами дождь и гололед. Но уже с 25 марта погода обещает немного наладиться: днем ожидается ветер в 4-9 м/с, а температура воздуха будет колебаться от +3 до +5.