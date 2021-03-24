О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Глава Алтая не стал продлевать режим самоизоляции для пожилых

Новости
0

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин решил не продлевать режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, который закончился еще 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ковидные ограничения обсудили на заседании регионального оперштаба. На нем Хорохордин отметил, что в республике все еще нужно соблюдать действующие ограничительные меры, в том числе масочный режим.

Из новых послаблений – переход Дома ребенка в Майминском районе с вахтового на обычный режим работы. Он состоится после 26 марта. Дома престарелых и другие соцучреждения начнут работать в привычном режиме после 29 марта.

Кроме того, Хорохордин поручил региональному Роспотребнадзору совместно с администрациями муниципальных образований подготовиться к майским праздникам с соблюдением всех требований безопасности.

«Для того, чтобы не получить вспышку заболеваемости, необходимо все тщательно продумать, разработать рекомендации по проведению праздника Весны и Труда, Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая, а также Дня Победы», – отметил глава республики.

Напомним, что 21 марта губернатор соседнего Алтайского края Виктор Томенко отменил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Олег Хорохордин

Власти Республики Алтай намерены добиться субсидирования рейсов в крупные сибирские города

Новости

Также власти планируют субсидировать внутриреспубликанские авиаперевозки

503

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000