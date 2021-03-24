Глава Алтая не стал продлевать режим самоизоляции для пожилых

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин решил не продлевать режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, который закончился еще 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ковидные ограничения обсудили на заседании регионального оперштаба. На нем Хорохордин отметил, что в республике все еще нужно соблюдать действующие ограничительные меры, в том числе масочный режим.

Из новых послаблений – переход Дома ребенка в Майминском районе с вахтового на обычный режим работы. Он состоится после 26 марта. Дома престарелых и другие соцучреждения начнут работать в привычном режиме после 29 марта.

Кроме того, Хорохордин поручил региональному Роспотребнадзору совместно с администрациями муниципальных образований подготовиться к майским праздникам с соблюдением всех требований безопасности.

«Для того, чтобы не получить вспышку заболеваемости, необходимо все тщательно продумать, разработать рекомендации по проведению праздника Весны и Труда, Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая, а также Дня Победы», – отметил глава республики.

Напомним, что 21 марта губернатор соседнего Алтайского края Виктор Томенко отменил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.