Алтайский край занял пятое место по уровню наркомании в Сибири

Алтайский край стал пятым по уровню распространенности наркомании в Сибирском федеральном округе. Всего в регионе зарегистрировано 4,5 тысяч наркоманов, детей до 14 лет среди них нет. Об этом в сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

По Сибири Алтайский край обогнали Республика Хакасия, Омская, Кемеровская и Иркутская области. По России регион расположился на 17 месте.

Ситуацию с наркоманией в регионе в 2020 году обсудили на заседании антинаркотической комиссии Алтайского края. При этом власти заявили, что обстановка регионе улучшилась. Так, число связанных с наркотиками преступлений снизилось на 0,5% – с 3 190 человек в 2019 году до 3 173 в прошлом году.

«На 40% меньше осуждено несовершеннолетних за совершение наркопреступлений (в 2020 году – 30 человек, в 2019 году – 50) и на 9,4% меньше осуждено молодежи в возрасте от 18 до 29 лет за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в 2020 году – 542 человека, в 2019-м – 598 человек)», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в 2020 году на 29% снизилось число несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков в крае. Диагноз наркомания ставят на 7% меньше, чем ранее

Напомним, что в 2020 году была утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года. Край намерен реализовать все меры, которые там содержатся.

«По этим основным направлениям мы проверяем свою деятельность и строим основные планы работы каждый по отдельности и во взаимодействии. Последовательно, каждый день решая вопросы, мы идем ко всеобщему улучшению ситуации», – отметил губернатор региона Виктор Томенко.