Деревьям – быть. Власти обещают сохранить Мизюлинскую рощу при благоустройстве

Зеленые насаждения в Мизюлинской роще не пострадают при работах по обустройству территории. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев на выездном совещании 23 марта.

«Сейчас на этой территории произрастает порядка 1000 деревьев. Весной мы проведем повторное обследование зеленых насаждений, убирать будем только аварийные деревья и поросль клена, которая мешает пешеходным связям. Решение о сносе будут приниматься комиссионно. Кроме того, в рамках контракта в роще высадят 129 деревьев и 559 кустарников. Среди пород – сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская ель и другие», - сказал Шеломенцев.

Барнаульские активисты начали сбор подписей против проекта благоустройства Мизюлинской рощи Новости 22.03.2021 13:49

Так власти ответили на обвинения противников обновления парка. А точнее плана вырубить часть деревьев при благоустройстве. Борец за зеленые зоны Юрий Красильников запустил на сайте change.org петицию с требованием остановить будущую вырубку.

Мизюлинская роща площадью в 11 га находится в Индустриальном районе Барнаула в границах улиц Антона Петрова, Попова, Энтузиастов и Солнечная поляна. В 2020 году роща заняла второе место в интернет-голосовании за общественные территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и попала в план обновления на 2021 год.

Подрядчиком обновления, как уже писал «Политсибру», станет «СК Город». Согласно проекту, там появятся велодорожка шириной 2,5 метра по периметру всей территории, пешеходные дорожки, освещение, 89 скамеек, навесы и качели. Кроме того, на территории рощи обещаны «три равноудаленные детские площадки в эко-стиле с использованием натуральных материалов». Стоимость благоустройства составит 58,3 млн рублей.

Напомним, первое место в конкурсе досталось зеленой зоне в поселке Южный (между улицами Герцена и Белинского). Объект обновят за 40 млн рублей. Также в 2021 году продолжат благоустройство парка «Изумрудный» (обновят дорожки, установят около 50 скамеек и урн, четыре беседки, одну из трех планируемых детских площадок, городок для собак и уличные спортивные тренажеры, начнут восстановление паркового пруда)

А на 2022 год власти города запланировали восстановление парка «Юбилейный». Пока что на эту задачу просто нет средств.