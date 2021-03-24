За сутки в Алтайском крае умерло еще 11 человек с коронавирусом

Еще 11 жителей Алтайского края, заразившихся коронавирусом, умерли за последние 24 часа, из них у 10 причиной смерти стал именно ковид. Такие данные на 24 марта сообщил оперштаб региона.

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За сутки в регионе зарегистрировано 108 новых заболевших, столько же выздоровело. Всего с начала пандемия коронавирусом заразилось 46,4 тысяч жителей края, 41,4 тысячи человек поправились, а 2,6 тысяч человек скончалось.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,2 тысячи пациентов с ковидом и 390 человек с пневмонией. Тяжело переносят вирус 299 заразившихся, из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего минздрав развернул в регионе 2,1 тысячи коек, из них 474 остаются резервными.

Госпитализация не потребовалась восьми бессимптомным больным и 487 пациентам с пневмонией.

На утро 24 марта первую из двух доз вакцины от коронавируса поставили себе 24,9 тысячи человек, 54,8 тысяч жителей края уже привились полностью.