Шкура неубитого избирателя. На какой результат могут рассчитывать партии на выборах в парламент Алтайского края

В сентябре 2021 года в России пройдут новые «большие» выборы – в Государственную Думу и региональные законодательные собрания (в Алтайском крае – в АКЗС). Несмотря на то, что сейчас в картине будущего голосования еще много белых пятен, алтайские эксперты и политики уже активно строят прогнозы.

«Единая Россия»

На выборах в 2016 году партия получила 34% по спискам и 31 одномандатный округ

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Эксперты дают для партии власти традиционно положительные прогнозы. Практически все пророчат ЕР сохранение большинства в краевом парламенте, а то и вовсе улучшение текущего положения.

Сами единороссы рассчитывают почти на половину голосов. Во всяком случае такую планку обозначает глава регионального отделения партии Александр Романенко.

«Наша задача – сформировать в АКЗС конституционное большинство «Единой России». Мы планируем набрать не менее 45% по спискам и выиграть все одномандатные округа», – сказал Романенко.

Политтехнолог Константин Лукин говорит о том, что «электобилити» партии власти колеблется от 32 до 45%. Большинство в Заксобрании «Единая Россия» в любом случае сохранит.

Председатель алтайского «Яблока» Александр Гончаренко оценивает перспективы единороссов в 40%. Однако необходимым условием для этого, по его мнению, является полномасштабное применение административного ресурса.

Есть и куда менее оптимистичные прогнозы.

«Единая Россия» наберет порядка 27-28%. Сейчас партия власти взяла курс на легитимизацию, ожидать явных фальсификаций не стоит, потому что в ЕР не хотят будоражить общественное мнение. Поэтому результат может оказаться ниже желаемого», – говорит политтехнолог КПРФ Виталий Булдаков.

«Реальный» рейтинг партии он оценивает в 20%. Остальные голоса, по мнению Булдакова, будет набирать за счет «сушки» (уменьшения) протестной явки и мобилизации своего, конформного электората.

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Депутат АКЗС от партии «Справедливая Россия» Александр Молотов в традиционной для себя критической манере заявляет: рейтинги партии власти падают. Впрочем, как и рейтинги всех партий, кроме СР.

«Для роста нет никаких предпосылок. Сейчас у единороссов он в среднем по стране 30%. А в Алтайском крае еще ниже», – уверен Молотов.

Он полагает, что при хорошей кампании и благоприятной ситуации в крае ЕР может рассчитывать на четверть мандатов по спискам. По одномандатным округам ситуация сложнее – забрать 31 округ, как на выборах в 2016 году, партия не сможет из-за изменившейся после принятия непопулярных решений ситуации в стране, уверен Молотов.

КПРФ

Результаты 2016 года: 21% по спискам и ни одного одномандатника

Коммунистам традиционно «вангуют» второе место. Доцент кафедры политологии АлтГУ Сергей Асеев называет компартию основным соперником «Единой России». Тем более когда у партии в рукаве такой козырь, как политик и бизнесмен федерального уровня Павел Грудинин.

Оптимистичнее всех на будущее коммунистов смотрит Виталий Булдаков, давно работающий с партией. Его прогноз: 20-25% на выборах и 30% вообще.

Константин Лукин «дает» КПРФ от 17 до 27%. Такой разбег обусловлен наличием в бюллетене партий, которые будут отнимать «красные» голоса. Например, «Коммунисты России».

Соперники, как водится, более скептичны. Так, Александр Молотов оценил нынешнее положение дел в алтайском отделении как «очень плохое». Но при этом, по его мнению, на федеральном уровне коммунисты все еще воспринимаются в качестве главной оппозиционной силы. И в небогатом крае это может сыграть им на руку.

Бывший председатель краевого отделения партии «За правду» Кирилл Конев отдает коммунистам третье место. Да и то вовсе не из-за политических качеств партии.

«Мария Прусакова – шикарная женщина, смотрю на нее всегда и восхищаюсь», – то ли пошутил, то ли серьезно заявил Конев.

Что же касается одномандатных округов, то за них партия, конечно, будет биться. Но спикеры не дают высоких прогнозов на этот счет.

ЛДПР

Результаты 2016 года: 21% по спискам и 1 одномандатник

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ЛДПР тоже будет бороться за второе место. Часть экспертов считает, что раскол в партии (в том числе и выход из ЛДПР депутата Заксобрания Евгении Боровиковой и депутата Барнаульской городской Думы Кристины Юстус) после прихода молодого политика Максима Крайна не окажет на результат партии Жириновского большого влияния.

Сам Крайн «гадать на цифрах» не стал. Но выразил уверенность, что партия не просто сохранит свои девять мандатов в АКЗС, но еще и приумножит их на несколько человек.

Константин Лукин считает, что ЛДПР может смело рассчитывать на 15-20% голосов. Определяющим фактором будет то, как будет проходить кампания партии на выборах в Госдуму.

В части зависимости от «общей температуры по палате» с ним солидарен и Александр Молотов.

«Это партия одного человека, сколько имеет Жириновский – столько и будет иметь ЛДПР», – так он описал электоральные перспективы «либерал-демократов».

На одномандатных округах ЛДПР также будет очень тяжело. Связано это с тем, что, по мнению Молотова, там не осталось узнаваемых людей.

А вот Конев считает, что либерал-демократы станут последними по результату среди парламентской четверки.

«Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»

Результаты 2016 года: 17,4% по спискам и 2 одномандатника (которые сразу же перешли в «Единую Россию»)

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«Справедливые патриоты» установили сами себе очень и очень высокую планку: глава регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Терентьев во время интервью «Политсибру» заявил о расчете на 24% по списку партии, а позже и вовсе поднял ее до 30%. Также партия рассчитывает на несколько одномандатных округов. Например, Каменский район, где в прошлый раз они обошли ЕР.

Вот только такой предвыборный оптимизм с ним разделяют только коллеги по партии. Александр Молотов рассчитывает, что объединение партии с «Патриотами России» и «За правду», а также появление новых медийных лиц поможет партии улучшить свой традиционно хороший результат в Алтайском крае. И набрать установленные руководством результаты в четверть всех голосов.

Новый соратник Терентьева и Молотова Кирилл Конев «дает» 20%.

Оценки сторонних экспертов не превышают 10-15% голосов. Так, по мнению Константина Лукина, объединение с другими партиями какого-то электорального эффекта не даст СРПЗП даже на федеральном уровне.

Жестче всех в своих оценках был недавно вышедший из партии Владислав Вакаев. Итог прошлых выборов (17,4%) он назвал аномальным. И объяснил его ослаблением КПРФ в тот период и более активной оппозиционной повесткой «Справедливой России».

«Но теперь никакой оппозиционности нет. Коммунисты же решили свои проблемы. Кроме того, на эти выборы придут новые партии, которые привлекут значительную часть голосов СР. Да и объединение с «Патриотами России» и «За правду» лишит партию леволиберальных сторонников. «Справедливая Россия» рискует вернуться к своему базовому уровню в Алтайском крае – 7-8%. А это уже не шесть депутатов, как сейчас, а три», – сказал он ранее в интервью «Политсибру».

Малые партии

Стало известно, сколько партий могут принять участие в выборах в Алтайском крае Новости 28.01.2021 15:07

Ситуация с малыми партиями пока еще выглядит довольно неопределенной. За полгода до выборов более-менее обозначились только несколько игроков. «Яблоко» призывает местных либералов пойти на выборы единым фронтом. Но эксперты не оставляют старейшей на Алтае партии ни единого шанса. Хотя лидер регионального отделения Александр Гончаренко амбициозно заявляет о планах «хотя бы на 5%».

«Родина» тоже изъявила желание пойти на выборы и тоже приглашает к себе сторонних кандидатов. Но если «Яблоку» хотя бы не надо будет собирать подписи для регистрации на выборах, то «Родине» придется искать где-то 9,3 тысячи подписей (это очень много). Так что шансы тоже крайне малы.

«Гвоздем программы» обещают стать «Новые люди». Они пока не зашли на «рынок» (планируют сделать это в ближайшие дни), но их прихода действительно ждут. Политбомонд уверен, что партии дали «зеленый свет» на самом высоком уровне. А значит, и проблем со сбором подписей (все тех же девяти с копейками тысяч) тоже не возникнет.

Константин Лукин уверен, что хотя бы одна малая партия пройдет в новый созыв АКЗС.

Александр Молотов эти надежды хоронит:

«На все мелкие партии придется в сумме 5-10%. Я не верю, что хоть одна мелкая партия пройдет в Заксобрание и уж тем паче в Госдуму».

«Новые люди», по его оценке, за оставшиеся месяцы не смогут нарастить свою популярность. «Яблоку» же и вовсе некого выдвигать. Впрочем, партии-«спойлеры» – «Партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунисты России» – принимать в выборах участие, по мнению Молотова, все равно будут.

Депутат краевого парламента, глава исполкома «Единой России» Денис Голобородько пока не видит какие-то малые партии, которые «могли бы перешагнуть барьер в 5%».

А вот депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина, напротив, считает, что у непарламентских политсил и самовыдвиженцев в этом году есть шанс.

«Вопрос лишь в том, воспользуются ли они этим. А об этом можно будет судить, только когда станут известны все кандидаты», – отметила она.

В одном все эксперты сходятся: персонально состав АКЗС изменится серьезно. Очень многие действующие депутаты не будут продолжать политическую карьеру на этом уровне.