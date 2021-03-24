Депутата алтайского Законодательного собрания и гендиректора ООО «Алтай-Форест» Николая Бушкова теперь ищут силовики. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на источник.
Официальные структуры пока не подтверждают эту информацию. «Политсибру» обратился в СУ СК РФ по Алтайскому краю за информацией о возможном уголовном преследовании Бушкова, однако в ведомстве что-либо комментировать отказались. Впрочем, по данным источник «Политсибру» депутат действительно был объявлен в розыск. Мобильный телефон Бушкова на момент публикации материала был отключен.
По данным «Банкфакса», Николай Бушков стал фигурантом уголовного дела и скрылся от следствия, возможно, в Болгарии, где у гендиректора «Алтай-Форест» есть недвижимость.
В четверг, 25 марта, должна состояться сессия АКЗС, где могут открыться новые подробности.
Напомним, что в февраля 2021 года следователи возбудили уголовное дело против родного брата Николая Бушкова – Александра Бушкова. Его обвиняют в коррупции (по ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, Бушков дал специалисту Департамента лесного хозяйства Томской области взятку 20 тысяч рублей.
Кроме того, в декабря 2020 года в регионе задержали заместителя генерального директора по лесопользованию «Алтай-Фореста» Дмитрия Гуляева. Его обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере. А еще ранее под суд пошел и начальник Ларичихинского производственного участка компании, тоже за незаконную рубку леса в крупном размере.
фото прям красноречивое)))