Алтайского депутата и лесного бизнесмена Бушкова объявили в розыск – СМИ

Депутата алтайского Законодательного собрания и гендиректора ООО «Алтай-Форест» Николая Бушкова теперь ищут силовики. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на источник.

Родного брата депутата АКЗС обвинили в коррупции при вывозе леса из Алтайского края Новости 25.02.2021 16:10

Официальные структуры пока не подтверждают эту информацию. «Политсибру» обратился в СУ СК РФ по Алтайскому краю за информацией о возможном уголовном преследовании Бушкова, однако в ведомстве что-либо комментировать отказались. Впрочем, по данным источник «Политсибру» депутат действительно был объявлен в розыск. Мобильный телефон Бушкова на момент публикации материала был отключен.

По данным «Банкфакса», Николай Бушков стал фигурантом уголовного дела и скрылся от следствия, возможно, в Болгарии, где у гендиректора «Алтай-Форест» есть недвижимость.

В четверг, 25 марта, должна состояться сессия АКЗС, где могут открыться новые подробности.

Напомним, что в февраля 2021 года следователи возбудили уголовное дело против родного брата Николая Бушкова – Александра Бушкова. Его обвиняют в коррупции (по ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, Бушков дал специалисту Департамента лесного хозяйства Томской области взятку 20 тысяч рублей.

Кроме того, в декабря 2020 года в регионе задержали заместителя генерального директора по лесопользованию «Алтай-Фореста» Дмитрия Гуляева. Его обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере. А еще ранее под суд пошел и начальник Ларичихинского производственного участка компании, тоже за незаконную рубку леса в крупном размере.