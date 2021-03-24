Добавили в ЧС. Бывший губернатор Алтайского края Карлин попал под украинские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский включил бывшего губернатора Алтайского края, а ныне сенатора от региона Александра Карлина в список лиц, против которых на Украине действуют ограничительные меры. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Попадание в «черный список» грозит Карлину следующими последствиями:

блокировка активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства;

отказ в предоставлении визы и запрет на въезд на территорию Украины.

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Кроме Карлина в свежий санкционный список вошли сенаторы Людмила Нарусова, Ирина Рукавишникова, Александр Башкин и Олег Цепкин. Также там присутствуют российские СМИ, например, «Газета.Ru» и «Лента.Ру», несколько десятков российских компаний, и три депутата Европарламента, посещавшие Крым и выступавшие наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию.

Сейчас Александр Карлин является членом Совета Федерации и заместителем председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В 2005-2018 годах он занимал пост губернатора Алтайского края. 30 мая 2018 года Карлин ушел в отставку, а 17 сентября 2018 года указом нового губернатора края Виктора Томенко он был назначен членом Совфеда от исполнительной власти Алтайского края. От законодательной власти Алтайский край представляет Сергей Белоусов.

Напомним, что вводить санкции против России Украина начала в 2015 году в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также конфликтом в Донбассе. Последний на сегодняшний день набор санкций был принят 15 мая 2019 года, и включал в себя спецпошлины на российские товары. Среди тех, кто уже попал под украинские санкции министр обороны Сергей Шойгу, глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, депутат Госдумы Наталья Поклонская и многие другие.