Власти прокомментировали пикет многодетной матери в центре Барнаула

В правительстве Алтайского края заявили, что вышедшая на пикет 23 марта многодетная мать Елена Воронцова получает все положенные законом виды социальной помощи. Об этом сообщил официальный тelegram-канал краевой администрации «Ленина, 69».

«Елена Воронцова стоит в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, он будет предоставлен ей в порядке очередности. По состоянию на январь 2021 года, ее номер в очереди на участок – 68-й», – пояснили краевые власти.

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В администрации отметили, что сейчас в очереди стоят 11,8 тысяч многодетных семей. Темпы предоставления земли в крае низкие, потому что участок должен находиться в собственности муниципалитета, также его обязаны обеспечить необходимыми инженерными коммуникациями

Что касается аварийного жилья Воронцовой, то многодетная мать приобрела его на деньги от материнского капитала, полученного при рождении второго ребенка. Кстати, выплатой за третьего ребенка семья еще не воспользовалась.

Напомним, что женщина заявила о том, что власти уже пять лет не дают ей земельный участок, и семье с четырьмя детьми приходится жить в аварийном жилье. По словам Воронцовой, она несколько раз обращалась в администрацию, но получала только отписки. Многодетная мать пояснила, что очередь на получение земли «не сдвигается». При этом органы опеки требуют решить вопрос жильем и угрожают отобрать у нее четверых сыновей.

Чтобы привлечь внимание к своей проблема 23 марта Елена Воронцова вышла на пикет к зданию правительства Алтайского края с плакатом, на котором было написано: «Томенко, где земля многодетных?». Однако потом женщине стало плохо, и ее на скорой увезли в больницу №12.

Кстати свои проверки соблюдения прав семьи начали алтайские прокуратура и следком.