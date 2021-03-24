Каждый десятый звонок на телефоны россиян является мошенническим – Сбербанк

Каждый десятый телефонный звонок на номера россиян – мошеннические действия. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы, передает ТАСС.

«Есть так называемое социальное мошенничество, это телефонное мошенничество. Уверен, что многие лично испытывали эту проблему. Сейчас примерно, по нашим расчетам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное мошенничество», – отметил он.

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Станислав Кузнецов сообщил, что основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом в основном звонки идут из-за границы.

«Это существующие сегодня в стране возможности для подмены номера. Одним из таких институтов являются наши телекомы, особенно региональные, которые даже на этом зарабатывают», – подчеркнул Кузнецов.

Эксперт предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях – прописать санкции для компаний из сферы телекома за подмену номера. Зампред уточнил, что сейчас никаких санкций для таких компаний не предусмотрено.