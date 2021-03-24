О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Каждый десятый звонок на телефоны россиян является мошенническим – Сбербанк

Новости компаний
0

Каждый десятый телефонный звонок на номера россиян – мошеннические действия. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы, передает ТАСС.

«Есть так называемое социальное мошенничество, это телефонное мошенничество. Уверен, что многие лично испытывали эту проблему. Сейчас примерно, по нашим расчетам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное мошенничество», – отметил он.

Сбер

Чистая прибыль Сбербанка за 2020 год превысила прогнозы аналитиков и составила 760,3 млрд рублей

Новости компаний

Станислав Кузнецов сообщил, что основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом в основном звонки идут из-за границы.

«Это существующие сегодня в стране возможности для подмены номера. Одним из таких институтов являются наши телекомы, особенно региональные, которые даже на этом зарабатывают», – подчеркнул Кузнецов.

Эксперт предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях – прописать санкции для компаний из сферы телекома за подмену номера. Зампред уточнил, что сейчас никаких санкций для таких компаний не предусмотрено.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Pixabay

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
﻿
﻿