Назначения на паузе. Какие посты в алтайском правительстве остаются вакантными и почему

6 апреля в правительстве Алтайского края освободился пост еще одного руководителя – губернатор Виктор Томенко уволил Стеллу Штань. Но и до этого уже продолжительное время пустуют некоторые кресла: двух министров (один из них еще и вице-премьер) и двух начальников управлений. «Политсибру» вспомнил, кто ушел, а кто может прийти им на смену.

Основание – уголовное дело

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Представителя губернатора и правительства региона в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стеллу Штань задержали 31 марта. 1 апреля ее поместили в изолятор временного содержания и вскоре отправили в СИЗО на два месяца. Обвинение ей предъявили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, она еще в 2015 году вместе с директором частного детского сада «Happy Baby» предоставила в управление образования и молодежной политики края поддельные документы купли-продажи нежилого помещения для компенсации из бюджета. Цена объекта, где было размещено дошкольное учреждение, оказалась завышенной. Ущерб оценивают в 14 млн рублей.

Это пост политик с большим стажем (ранее была депутатом краевого парламента, городской думы, заместителем мэра Барнаула) Стелла Штань заняла в 2018 году. Тогда все называли это триумфальным возвращением в большую игру (в АКЗС седьмого созыва, как говорят источники, ее не пустил бывший глава региона Александр Карлин).

У Стеллы Штань существенный опыт работы и приличный аппаратный вес. В каких-то вопросах ее, пожалуй, можно было бы назвать самой влиятельной женщиной-политиком региона. Еще несколько месяцев назад ходили слухи, что она вполне могла бы возглавить краевой парламент в новом созыве. А некогда условно-значимую должность представителя главы региона в АКЗС она превратила в серьезный механизм общения исполнительной власти с законодательной.

Так что для многих ее задержание стало большой неожиданность. В правительстве уже объявили, что скоро на пост будет назначен новый человек. Но пока, судя по данным «Политсибру», никаких конкретных фамилий не звучало.

Министра нет, в резерве пусто

Кресло заместителя председателя правительства, министра экономического развития пустует уже неприлично долго – с декабря 2019 года. До этого министерством руководил Павел Дитятев. Он ушел по собственному желанию, серьезных нареканий со стороны главы региона, по данным «Политсибру», к нему не было.

Вот, как в конце прошлого года на большой пресс-конференции Виктор Томенко прокомментировал этот вопрос.

«Весь блок развития я пока замкнул на себя. Для меня это обычная практика: пока решение не принято, министерства и ведомства замыкаются на меня. Ну, а мои заместители помогают мне по некоторым вопросам», – сказал Томенко.

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Глава региона подчеркнул, что в отсутствии зампреда никаких важных вопросов в правительстве не провалили. И добавил, как и годом ранее, что в ближайшее время ситуацию будут исправлять.

Сейчас и.о. министра заместитель Анатолий Нагорнов. «Опытный и профессиональный человек», – отозвался о нем Томенко. Но кресло вице-премьера займет вряд ли, считают источники, близкие к правительству. Нагорнов, скорее, «вечный зам».

В июле 2018 года после ухода из минэкономразвития Николая Чинякова он также был назначен временно исполняющим обязанности. Но в итоге кресло главы министерства тогда досталось Дитятеву.

Сейчас кандидатов на пост главы регионального минэкономразвития, по-видимому, просто нет. С одной стороны такой строгий отбор на должность связан с самой кадровой политикой губернатора. Он не любитель спонтанных решений, а экономический блок, а тем более связанный с привлечением в край инвестиций и федеральных средств, должен возглавить опытный в этих вопросах человек, близкий Томенко по духу.

«Я не думаю, что сейчас этот вопрос вообще на повестке. Губернатор сам продвигает многие инициативы в Москве, по сути, он и есть драйвер различных экономических проектов. Другой вопрос, что найти министра все же нужно, но где? Кадровый голод в крае возник уже даже на таком высоком уровне, что уже говорить о муниципалитетах, где даже главу иногда не могут найти», – говорит политтехнолог Константин Лукин.

С ним согласна депутат краевого парламента, глава алтайских коммунистов Мария Прусакова. Она подчеркнула, что такие паузы в назначении возникают не столько из-за стиля принятия решений Виктора Томенко, а из-за отсутствия в крае системной подготовки управленческих кадров.

«Причина оттягивания решения лежит на поверхности – это кадровая проблема, которая во власти стоит достаточно остро. Но, возможно, это подготовка к пакетному обновлению в правительстве. Недавно прошла медиана губернаторского срока, министры показали свою работу, кто-то проявил себя, кто-то нет. Вполне возможно, что губернатор сделает выводы и вскоре обновит команду», – предположил депутат АКЗС Владислав Вакаев.

Кандидаты есть

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На другие вакансии кандидаты есть, но пока они не назначены или работают с приставкой и.о.

В сентябре прошлого года губернатор Виктор Томенко принял отставку главы Минприроды Владимира Попрядухина. Замену ему, поданным источников, нашли достаточно быстро. В правительстве рассматривали кандидатуру главы Алейска Ивана Маскаева. Документы кандидата даже были отправлены в Москву на согласование, однако, как говорят источники, знакомые с ситуацией, ответ оттуда до сих пор не пришел. Согласование затянулось уже чуть ли не на полгода. Пока и.о. начальника – замминистра Лариса Казанцева.

В конце февраля 2021 года свой пост покинула глава Алтайкрайимущества Елена Зинкова. Причиной увольнения стал выход на пенсию. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Александр Теплов. По нашим данным, он в скором времени и возглавит управление.

Теплов работает в ведомстве с 2019 года. До этого, судя по информации, в открытых источниках трудился в департаменте внутренней политики администрации края, был помощником главы в мэрии Бийска при Николае Нонко.

Место начальника краевого управления по регулированию цен и тарифов стало вакантным в мае 2020 года. Руководитель ведомства Александр Катнов, отработав на этом посту чуть больше года, написал заявление об уходе по собственному желанию. Временно руководит ведомством один из замов Олег Колосков. Он же «подменял» начальника после ухода Сергея Родта, пока избавлять Колоскова от приставки и.о. в правительстве не спешат.

Кстати, во время своего ежегодного отчета за год перед депутатами АКЗС Виктор Томенко, скорее всего, затронет тему пустующих кресел в правительстве. Во всяком случае такой вопрос ему задали депутаты фракции ЛДПР.