«Неизбираемые». Какие требования к своим кандидатам выдвигают алтайские партии

Перед тем, как оказаться в бюллетене на выборах, потенциальный народный избранник должен пройти еще одну непростую проверку – своими соратниками по политическому лагерю. «Политсибру» спросил у политиков и экспертов, какими правилами руководствуются партии, когда решают, кто же будет представлять их на самом главном событии в жизни любой политсилы.

Буква закона

Российское законодательство имеет достаточно четкие требования к народным избранникам. Так, депутатом Государственной Думы и большинства региональных парламентов может стать любой желающий, если его биография соответствует нескольким простым требованиям:

21 год,

только российское гражданство,

нет судимостей по тяжким и особо тяжким статьям,

нет счетов в иностранных банках.

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Впрочем, если судимость погашена, избраться такой кандидат может, но с исключениями. Со дня снятия или погашения по тяжкой статье должно пройти 10 лет, по особо тяжкой – 15.

Схожим образом обстоят дела и у тех, кого привлекали к ответственности как экстремиста по соответствующим статьям Уголовного Кодекса РФ. У «административных» экстремистов (сейчас мы уже про КоАП), впрочем, тоже будут проблемы. Если в биографии гражданина были статьи 20.3 (производство и распространение экстремистских материалов) и 20.29 (публичная демонстрация нацистской символики) КоАП, избираться он сможет лишь когда истечет срок наказания.

И, естественно, «пролетают» те, кого суд лишил права занимать государственные должности.

Партийная селекция

В большинстве партий заявляют – никаких особых ограничений за пределами «законных» к кандидатам никто не предъявляет.

«Главное, почему желающий может не стать кандидатом – решение кадровой комиссии, бюро краевого комитета и конференции», – говорит депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина.

Других особых инструкций у коммунистов на этот счет нет.

Об отсутствии какой-то особой внутрипартийной специфики в подборе кандидатов говорят и эсеры. По словам секретаря Бюро Совета алтайского СР Анны Коваленко, в этом вопросе партия руководствуется законодательством и партийным уставом.

Впрочем, некоторые считают, что если есть острая необходимость продвинуть «нужного» человека, то любые правила могут стать чистой формальностью.

«Внутрипартийные ограничения условные. Две партии, например, заявляют, что не выдвигают людей вообще ни с какими судимостями – «Единая Россия» и ЛДПР. Однако у ЛДПР есть оговорка – «только по особому распоряжению Жириновского». У ЕР – с разрешения генерального совета партии», – дал довольно прагматичную оценку партийному «бусидо» политтехнолог Константин Лукин.

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В целом все партии действительно стараются избегать людей с темным прошлым. Связано это больше с юридическими сложностями, которые могут возникнуть у такого кандидата при регистрации, чем с какими-то предрассудками или стремлением соблюдать чистоту рядов.

Даже погашенная судимость может создать проблемы. В 2020 году суд отменил регистрацию двух кандидатов от ЛДПР в Славгородский городской совет. Они не указали названия статей, по которым были осуждены, в сведениях, поданных в Славгородскую территориальную комиссию.

Редко является препятствием для выдвижения и отсутствие членства в партии. Представлять политическую силу может и просто сторонник. А то и вовсе вчерашний противник. Например, от СР в Алтайском крае на выборы пойдут бывший коммунист Юрий Астанчик и бывший член ЛДПР Евгения Боровикова. При этом официально связать себя с эсерами они пока не могут – иначе их ждет лишение мандатов в АКЗС.

«Единая Россия» на свои праймериз зовет всех желающих (главное, не быть членом другой партии). Но в партии подчеркивает важность статусности.

«Для нас первостепенно, какой у кандидата жизненный опыт, деловая репутация и общественно-политическая деятельность», – прокомментировал глава исполкома партии Денис Голобородько.

У некоторых партий есть и более специфические требования. Например, идеологические. Так, кандидат от «Яблока» должен подписать согласие с политическим меморандумом партии. Этот документ призван отфильтровывать тех, кому с партией и ее идеями явно не по пути.

«Это отсекает сталинистов, националистов, фашистов», – рассказал «Политсибру» глава алтайского отделения «Яблока» Александр Гончаренко.

Впрочем, случаи выдвижения от партии «не тех» людей, по его словам, все равно происходят.

Об еще одном интересном критерии нам рассказал директор новосибирского Института политики и технологий Татьяна Косачева. По ее словам, кандидат должен быть «некислотным», то есть его должны принимать не только избиратели, но и элиты.

Мода или расчет?

Кроме внутрипартийных правил, на подбор кандидатов могут влиять и другие факторы. В нынешнем созыве Госдумы полно людей, по своей «основной» деятельности далеких от политики – спортсменов, актеров, других звезд из разных сфер и даже первая женщина-космонавт. Тогда, в 2016 году, их популярность в качестве кандидатов была обусловлена низкими антирейтингами (проще говоря, мало людей, которые их не любят).

В этой кампании такая мода уходит. И приходит новая. Например, «Единая Россия» делает ставку на волонтеров (очевидно, ковидный год поднял их социальный статус). Участие общественных активистов в политике фактически поддержал Владимир Путин. Причем, не всегда это «тимуровцы», разносящие лекарства по квартирам пожилым. Ведь свои общественные организации могут иметься и у более статусных людей.

«Участие медийных личностей на этих выборах будет зависеть от повестки. У Сергея Зверева, который уже не один год защищает интересы Байкала, есть шансы победить на выборах в Госдуму от Бурятии. Важна не только узнаваемость, но и конкретные действия, работа, не ситуативная, а постоянная. Противоположный пример был с певицей Викой Цыгановой, участвовавшей в довыборах в Госдуму от Хабаровского края, которые она с треском проиграла, под занавес устроив скандал», – прогнозирует Татьяна Косачева.

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На что мода точно сохраняется, так на социальное представительство. Каждой партии будет за счастье выдвигать учителей и врачей (особенно последних). КПРФ традиционно делает акцент на рабочем классе.

И, разумеется, всегда в списках будут предприниматели (кто же должен оплачивать кампанию). По словам Косачевой, возможности кандидата вложиться в свою кампанию или организовать сбор средств имеют больше значение. Впрочем, сочетание такой «платежеспособности», медийности и хорошей биографии встречается редко.

Многое зависит еще и от территории. Везде есть свои запросы и свои популярные образы. Кроме того, в регионах часто выдвигают кандидатов, которые уже имеют поддержку определенной категории избирателей, и у которых уже есть конкретные проекты борьбы с какими-то проблемами или адресной помощи.