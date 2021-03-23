Фонд Андрея Мельниченко поддержит профессиональное образование в регионах

Алтайский край посетили члены Фонда Андрея Мельниченко во главе с исполнительным директором Александром Чередником. Вместе с представителями высшей школы они обсудили сотрудничество в рамках «Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК».

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Регион на встречах представляли министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, ректор АлтГТУ Андрей Марков, Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации, руководитель направления департамента управления талантами, развития и обучения АО «СУЭК» Сергей Волков, директор Алтайского филиала ООО «СГК» Игорь Лузанов, начальник управления по персоналу Алтайского филиала ООО «СГК» Юлия Чернядьева, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов» Юлия Галкина и другие.

Стороны обсудили повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников предприятий на базе образовательных учреждений региона, эффективные способы мотивации студентов и преподавателей, перспективы стажировок и трудоустройства выпускников в крупнейших компаниях страны.

Во время открытой встречи со студентами поговорили о сотрудничестве Фонда Андрея Мельниченко, крупных промышленных компаний и ведущих региональных университетов в вопросах подготовки специалистов для энергетической отрасли.

Визит представителей Фонда Мельниченко в Барнаул Фото: пресс-служба СГК

Так, Сергей Волков рассказал о перспективах развития профессиональных навыков и личных качеств молодых сотрудников. Он отметил, что руководство компании одобряет и поддерживает активную творческую деятельность. Это привносит разнообразие в рабочую атмосферу и укрепляет коллективные взаимоотношения. Заинтересовало студентов и различное высокотехнологическое оборудование, принципы работы которого им хотелось бы изучить и применять в процессе производственной деятельности, а также новые программы для автоматизации и цифровизации рабочих процессов.

«Совместными усилиями мы продолжаем работу по повышению качества образования в российских регионах. Это будет способствовать увеличению числа высококвалифицированных специалистов и станет мощным драйвером развития российских республик, краев и областей. Мы стремимся выстраивать образовательный процесс с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин таким образом, чтобы у молодежи были широкие возможности для личностного и профессионального роста», – прокомментировал Александр Чередник.