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Прокуратура и следком проверят историю с пикетом многодетной жительницы Барнаула

Новости
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Прокуратура и следственный комитет начали проверки после сообщений СМИ о госпитализации многодетной матери, которая вышла на одиночный пикет на площади Советов в Барнауле во вторник, 23 марта. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Женщина приготовила плакат, на котором было написано: «Томенко, где земля многодетных?». Она рассказала Telegram-каналу «Сибирь. МБХ медиа» о том, что семья уже пять лет не может получить земельный участок. Их жилье считается аварийным, в доме мерзнет пол. Многодетная мать несколько раз обращалась в администрацию, но там ей давали лишь отписки.

«Не просила новое жилье, не просила денег. Я просила только земельный участок, чтобы начать строиться. Говорят, ждите очереди, а очередь просто не сдвигается», – рассказывает женщина.

Однако органы опеки требуют от многодетной матери решить вопросы с жильем. Иначе у нее могут забрать четверых сыновей. Спустя какое-то время после начала пикета женщине стало плохо, ее увезли в больницу №12.

Теперь прокуратура оценит соблюдение прав семьи на получение господдержки. СУ СК РФ по Алтайскому краю пообещал выяснить все обстоятельства дела многодетной матери.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Telegram-канал «Сибирь. МБХ медиа»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Роман

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Гость

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