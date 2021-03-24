Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов попытается обжаловать приговор

Апелляционный военный суд рассмотрит 21 апреля 2021 года жалобу срочника Рамиля Шамсутдинова на вынесенный приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие не нашло связи между травлей Шамсутдинова и расстрелом военных Новости 03.03.2020 13:10

На решение суда по делу срочника было вынесено три апелляционные жалобы, две из которых направили адвокаты, а одну – представители Шамсутдинова. При этом суд будет рассматривать все три этих жалобы. Прокуратура, правда, написала на каждую из них возражение, так как приговор суда ведомство устраивает.

Напомним, что 21 января 2021 года суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить семьям погибших и пострадавших в общей сложности 9,8 млн рублей компенсации.

Напомним, что 25 октября 2019 года в воинской части ракетных войск в Забайкальском крае Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Восемь были убиты, а двое ранены. Как ранее писал «Политсибру», среди погибших было три призывника из Алтайского края.

Отец срочника говорил, что причиной трагедии была дедовщина и неуставные отношения. Солдат рассказывал, что ему мешали спать трое суток и обещали его изнасиловать.