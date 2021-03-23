«Единая Россия» обсудила с общественниками и депутатами реализацию инициативных проектов через ТОСы

Барнаульское местное отделение «Единой России» провело нулевые чтения разрабатываемого администрацией города Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в краевой столице.

Барнаульские единороссы предложили реализовывать инициативные проекты жителей города через ТОСы Новости 16.02.2021 12:04

Напомним, в этом году введена новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления – инициативные проекты. Уже в феврале секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев предложил главе города Вячеславу Франку интегрировать органы ТОС в тему инициативного бюджетирования.

По мнению единоросса, это будет важные инструменты повышения результативности в деятельности ТОСов. Мэр согласился с аргументацией партийца. После этого «Единая Россия» организовала обсуждение вопроса с активистами ТОСов, которые давно ждут подобной поддержки своих идей.

Во вторник, 23 марта, единороссы подробно обсудили порядок реализации инициативного бюджетирования, чтобы еще раз убедиться в едином понимании основных положений документа как у разработчиков, так и у депутатов, и активистов общественных самоуправлений.

Как заметил Юрий Еремеев, этот механизм успешно реализуется на территории Алтайского края, в нем активно участвуют и пригородные территории краевой столицы. Теперь же партийцы надеются, что активисты общественных самоуправлений вслед за сельскими коллегами смогут по максимуму реализовывать инициативные проекты.

Заседание по инициативному бюджетированию Фото: Михаил Полубедов/«Вечерний Барнаул»

«Мы предлагаем интегрировать в механизм рассмотрения и принятия решений органы территориального общественного самоуправления. Считаем, что органы ТОС Барнаула – достаточно сильный институт, который уже не раз реализовывал различные масштабные проекты, получающие признание на федеральном уровне. Кроме того, у ТОСов есть зарегистрированные уставы, отработан механизм проведения конференций, принятия общих решений, а значит, им будет проще, используя свои возможности, реализовывать механизм инициативного бюджетирования», – отметил Еремеев.

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Среди приоритетных направлений инициативных проектов разработчики выделяют объекты благоустройства, линии наружного освещения, дороги и иные транспортные сооружения, места массового отдыха, проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объекты физической культуры и спорта, а также детские площадки.

Дискуссию вызвал вопрос об установке единого дня внесения заявок в профильный комитет администрации. Участники круглого стола предложили установить срок подачи заявок в три-пять дней. Отметим, что закон не ограничивает сроки, указывая, что у муниципалитета есть 30 дней на вынесение решения о поддержке инициативы или отказе. Также партийцы предложили ввести электронную форму для подачи заявок, проведения процедур согласований и оценки проектов.

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич обратила внимание, что механизм подачи заявки должен быть понятным, мотивировать горожан на участие, а не отбивать желание у активных общественников.

Важно, что финансирование проекта будет в основном за счет бюджета. Изначально разработчик определил долю казны города в 90%, а вклад горожан в 10%. Главы районов предлагают снизить долю софинансирования до 5%. Тем же, кто перешагнет порог в 10%, можно добавлять баллы, которые повлияют на итоговое решение комиссии.

Заседание по инициативному бюджетированию Фото: Михаил Полубедов/«Вечерний Барнаул»

«Обсуждение показало главное – этот данный механизм Барнаулу нужен. Он эффективен и полезен. Это дополнительная возможность формирования комфортной городской среды Барнаула. Считаем, что период приема заявок необходимо увеличить, а также упростить саму процедуру подачи, больше использовать электронные инструменты для удобства барнаульцев. Подчеркну, мы не должны усложнять процедуру, механизм участия в проекте должен быть понятным, простым и открытым. Кроме того, мы предлагаем Общественной палате города обсудить окончательный вариант документа на своей площадке», – резюмировал Юрий Еремеев.

По предложению единоросса Вячеслава Перерядова депутаты фракции «ЕР» в гордуме также обсудят проект порядка. Анализом документа займутся и все комитеты БГД.