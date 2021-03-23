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Развод и девичья фамилия. Бывшего эсера Вакаева лишили должности заместителя фракции в АКЗС

Новости
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Бывший член «Справедливой России» и депутат Алтайского краевого Заксобрания Владислав Вакаев покинул пост заместителя главы фракции СР в АКЗС. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Владислав Вакаев

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Решение было принято на заседании фракции во вторник, 23 марта. На место Вакаева справедливороссы избрали Людмилу Суслову.

Напомним, что Владислав Вакаев написал заявление о выходе из рядов СР 18 марта. Одной из причин в интервью «Политсибру» он назвал «подковерные игры» и «нездоровую атмосферу» в алтайском отделении партии.

Руководитель алтайской СР Александр Терентьев укорил Вакаева за отказ от прежних политических убеждений.

Добавим также, что после всего этого Вакаев не перестал быть членом фракции «Справедливой России» в АКЗС. И останется им до конца созыва, то есть до сентября 2021 года. С какой партией он пойдет на новые выборы, пока не говорит. Но по данным «Политсибру», это будут «Новые люди».

Александр Терентьев

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Гость

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