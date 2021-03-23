Инфляция в Алтайском края выросла почти на 2% с октября 2020 года

Годовая инфляция в Алтайском крае выросла на 1,99% с октября 2020-го по февраль 2021 года. Если во второй месяц осени она составляла 3,88%, то в феврале уже 5,87%. По сравнению с январем 2021 года показатель увеличился на 0,4%. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения Банка России.

«Повышение инфляции в значительной мере связано с действием федеральных факторов: расширением потребительского спроса и сохраняющимся давлением со стороны издержек. Сохраняет влияние основной региональный фактор ускорения инфляции – снижение урожая зерна в крае в 2020 году по сравнению с прошлым годом», – отметили в Центробанке.

Вместе с инфляцией идет и прирост цен на товары. В частности, с октября 2020-го по февраль 2021-го продукты подорожали на 2,64% (с 5,05% до 7,69%). В феврале прирост составил 0,1% по сравнению с январем. Цены выросли на картофель, яйца, свинину, говядину и куриное мясо. Стоимость питьевого молока и сливок, а также творога, йогурта и огурцов снизилась.

На непродовольственные товары за последний месяц цены выросли на 1% (с 5,6% до 6,6%), а за последние пять месяцев – на 2,35% (с 4,06% до 6,61%). Стали дороже, например, плиты ДСП и производимая из них мебель, телевизоры, мониторы и топливо. Подешевели же шампуни и гели для душа.

Между тем, инфляция в Сибирском федеральном округе в феврале ускорилась по сравнению с январем на 0,4 % – до 5,5%, оставаясь ниже общероссийского показателя – 5,7%. Инфляция в Алтайском крае выше, чем в целом по Сибири и по стране.

Инфляция в Алтайском крае Фото: пресс-служба алтайского отделения Банка России