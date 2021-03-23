Без дискриминации. Алтайский омбудсмен оценил соблюдение права человека в ковидных ограничениях

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с уполномоченного по правам человека в регионе Борисом Лариным. Алтайский омбудсмен рассказал главе региона, как соблюдались права человека в Алтайском крае в ковидный 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Чаще всего жители края обращались к уполномоченному по вопросам реализации и защиты прав человека в сфере соцобеспечения, уголовно-процессуального законодательства и в сфере ЖКХ. Порядка 40% обращений касались этих вопросов.

Большое внимание Борис Ларин уделил коронавирусу. Он пояснил, что ограничения прав людей из-за ковида вводились избирательно и не носили дискриминационного характера. По мнению омбудсмена, это помогло сохранить здоровье людям.

Однако в октябре-ноябре 2020 года люди часто жаловались на систему здравоохранения, особенно на долгий приезд скорой помощи.

«Много жалоб поступило на очереди в медицинских учреждениях. Жалобы по таким вопросам находились на особом контроле уполномоченного. В целом система здравоохранения Алтайского края в условиях эпидемии столкнулась со множеством проблем, но ценой большого напряжения выдержала испытание», – отметил Борис Ларин.

Другими обсуждаемыми темами были вопросы образования, соцзащиты, соблюдения прав работников, осужденных и граждан, пересекающих российскую границу.

Также Томенко дал органам власти региона несколько поручений по итогам встречи. Например, организовать в регионе социальную реабилитацию тех, кто освободился из тюрем или остался без жилья. Также губернатор поручил восстановить в больницах плановую медпомощь и отремонтировать несколько зданий школьных интернатов.