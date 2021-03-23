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«Взорвал чарты». Глава Барнаула Вячеслав Франк вошел в пятерку самых медийных мэров Сибири

Рейтинги
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Глава Барнаула Вячеслав Франк попал в первую пятерку рейтинга медийности мэров и глав администраций столиц сибирских регионов за февраль 2021 года. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

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В сравнении с январем он улучшил свой показатель на два пункта. В январском рейтинге его позиция наоборот ухудшилась в сравнении с декабрем прошлого года. В феврале глава Барнаула сообщал о готовящемся увеличении цен на проезд в барнаульском общественном транспорте и рассказывал о планах мэрии по возрождению парка «Юбилейный». Об этих и других темах Франк рассказал в интервью «Политсибру» и других СМИ «Сибирской медиагруппы».

А вот председатель городской думы Галина Буевич продолжила терять «очки» и попала уже на 14-ю позицию в рейтинге ( в прошлом месяце было 12 место).

Возглавили рейтинг главы сибирских «миллионников» – мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Красноярска Сергей Еремин и мэр Омска Оксана Фадина.

Три последние места рейтинга принадлежат главе представительного органа Кызыла Ирине Казанцевой, мэру Горно-Алтайска Юрию Нечаеву и председателю совета депутатов Абакана Альберту Тупикину.

Напомним, что медиарейтинг основан на том, как часто и в каком ключе – положительном или негативном – упоминался тот или иной чиновник.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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