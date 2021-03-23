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Жителя Алтайского края осудили за развращение девочек-подростков

Новости
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Суд вынес приговор 44-летнему жителю Ключевского района Алтайского края. Он развратил несколько несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Алтайскому краю.

«Следствием и судом установлено, что с сентября по декабрь 2019 года осужденный находясь в одном из сел Ключевского района с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей неоднократно совершал развратные действия в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет», – пояснили в следкоме.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), по ч.2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего шестнадцатилетнего возраста), а также по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении дух лиц).

За все вышеперечисленное педофилу дали 3,6 лет колонии общего режима со штрафом 15 тысяч рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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