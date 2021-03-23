Барнаульская река Пивоварка вышла из берегов и подтопила ближайшие дома и огороды

Барнаульские власти с помощью спецтехники начали чистить русло барнаульской реки Пивоварки от снега и наледи. Затор перекрыл течение, из-за чего она вышла из берегов и подтопила ближайшие дома. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Новость о вышедшей из берегов реки появилась вечером, 22 марта, в сообществе «Barnaul 22».

«Сами продолбить лед не можем, Обратились в администрацию Железнодорожного района, ждем помощи. Если не помогут до ночи, вода пойдет в дом, она активно прибывает», – написали жители домов близ Пивоварки.

Однако уже сегодня утром на ул. Аэродромную и ул. Проездную приехало два трактора, которые начали убирать лед и снег. Ход работ контролировали начальник барнаульского управления по ГО ЧС Владимир Драчев и глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

«Ситуация находится на особом контроле администрации. В настоящее время подтопления придворовых территорий и жилых домов нет», – отметили в пресс-службе мэрии.