«Почетная пенсия». Бывший глава алтайской полиции Александр Олдак стал помощником губернатора Ставропольского края

Бывший руководитель Главного Управления МВД по Алтайскому краю Александр Олдак назначен помощником губернатора Ставропольского края. Соответствующий документ опубликовал ставропольский информационный портал «Блокнот».

«Назначить Олдака Александра Гиршовича на должность помощника губернатора Ставропольского края референтуры губернатора сроком на один год с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно», – сказано в документе.

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Олдаку установили ежемесячную надбавку к окладу за выслугу лет в 30% (стаж превышает 46 лет). Кроме того, он получил ежемесячную надбавку в 120% к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы.

С 2011 года по 25 декабря 2020 года он занимал пост руководителя МВД по Ставропольскому краю. Отставку Олдака местные СМИ связывают с ухудшением состояния здоровья. Есть также неофициальная информация, что он мог уйти после скандала в Предгорном муниципальном округе, где осудили местного предпринимателя (незаконно, как он заявляет)

В 2005-2011 годах Александр Олдак занимал пост главы ГУ МВД по Алтайскому краю. Тогда его перевод многие связали с уголовным делом о превышении должностных полномочий, фигурантом которого он выступал. Как напоминает «Банкфакс», экс-главе полиции вменяли попытку заключениям фиктивных договоров об образовательных услугах на 10 млн рублей с начальником Барнаульского юридического института МВД России Николаем Михайловым. Впрочем, позднее уголовное дело в адрес Олдака было закрыто Следственным комитетом.