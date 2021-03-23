Власти Республики Алтай намерены добиться субсидирования рейсов в крупные сибирские города

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и замминистра транспорта России Игорь Чалик провели совещание в Минтрансе России, где обсудили развитие Горно-Алтайского аэропорта и субсидирование авиамаршрутов между столицей региона и крупными городами Сибири. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Власти намерены ввести новые субсидированные авиарейсы. Планируется, что льготные маршруты свяжут Горно-Алтайск с Новосибирском, Красноярском, Томском, Новокузнецком и Белокурихой. Кроме того, власти могут восстановить субсидированные рейсы в Казань. Эти вопросы будут рассмотрены Минтрансом России.

Также финансовая помощь будут распространяться на внутриреспубликанские рейсы. При этом сейчас субсидированные полеты в республике забирают на себя большую часть пассажиропотока столичного аэропорта. В 2019 году в регионе открылись более дешевые направления в Казань, Екатеринбург и Иркутск. Сейчас также действует субсидированный рейс в Москву.

Кроме авиабилетов, Олег Хорохордин обсудил с Чаликом и модернизацию Горно-Алтайского аэропорта. В прошлом году пассажиропоток в нем вырос почти на 45% и составил более 148,3 тысяч человек.

«Несмотря на пандемию, наш аэропорт оказался в списке немногих федеральных аэропортов, увеличивших пассажиропоток. Будем строить отдельный международный терминал и увеличивать площадь существующего, чтобы и жителям, и туристам было комфортнее. Для этого нам требуется еще одна рулежная дорожка и расширение перрона для увеличения количества мест стоянок самолетов», – отметил Олег Хорохордин.

Напомним, что приезжавший в регион 3 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росавиации проработать вопрос оснащения аэропорта Горно-Алтайска техническими средствами, позволяющими снизить его метеоминимум. Тогда аэропорт сможет работать при любых погодных условиях.