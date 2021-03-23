Еще девять жителей Алтайского края скончались от коронавируса за последние сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло девять человек с коронавирусом, все – именно от COVID-19. За день в регионе зарегистрировано 107 случаев заболевания вирусом, 125 пациентов справилось с болезнью. Такие данные на 23 марта 2021 года сообщил оперштаб региона.

Выявляемость коронавируса в Алтайском крае опустилась ниже 110 случаев в день Новости 22.03.2021 11:14

С начала пандемии вирусом переболело уже около 46,3 тысяч человек, 41,3 тысячи заразившихся выздоровели, а 2,6 тысяч заболевших скончались, из них 1,7 тысяч жителей края – непосредственно от ковида.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится около 1,3 тысячи человек с коронавирусом и 403 пациента с пневмонией.

Тяжело переносят вирус 302 заболевших, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ. 655 коек остаются резервными. Дома лечатся шесть бессимптомных больных и 483 человека с пневмонией.

Первую из двух доз коронавирусной вакцины «Гам-Ковид-Вак» поставили себе чуть больше 25 тысяч человек, 52,7 тысяч жителей края привиты полностью.