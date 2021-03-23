Богатые тоже воруют. Кого и как ловят на хищении электроэнергии в Алтайском крае

Жители и компании Алтайского края в 2020 года похитили электроэнергии более чем на 26 млн рублей. Это только та сумма, которую «поймали» у абонентов «Алтайкрайэнерго» (в регионе есть еще несколько энергокомпаний). Эти абоненты намотали в прошлом году 7,8 млн кВтч. Правда сделать это бесплатно и без последствий не получилось. За такое воровство им грозит штраф и другие неприятные санкции. Какие именно и как компания ловит энерговоров, на пресс-конференции в Сибирской медиагруппе «Политсибру» рассказал заместитель генерального директора по транспорту электрической энергии АО СК «Алтайкрайнерго» Сергей Фомакин.

Как воруют электричество

Итак, в прошлом году специалисты компании зафиксировали 615 случаев безучетного и бездоговорного энергопотребления. Проще говоря, случаев воровства.

По словам Сергея Фомакина, чаще всего хищения проходят через повреждение счетчика – установка магнита, механическая остановка путем интеграции в счетчик пленки. Еще один популярный вариант – человек набрасывает провод непосредственно на линию электропередачи. Все это продолжает происходить, хотя «уж сколько раз твердили миру», что выявить такое нарушение очень просто.

«Мы и сами не перестаем удивляться наглости и беспечности нарушителей, граничащей с бездумностью. Ведь безучетное потребление электроэнергии выявляется простой проверкой, а основные способы ухода от оплаты также всем давно известны: подключиться в обход счетчика, переделать соответствующим образом сам счетчик либо применить «хитрый» прибор для его остановки», – отметил Сергей Фомакин.

От хищений электроэнергии страдает не только поставщик ресурса (ведь это неоплаченная услуга), но и соседи вора. Скрытое повышение нагрузки на сеть может привести к выходу из строя электроприборов (и не только у самого нарушителя), короткому замыканию и даже пожару. И специалисты сетевой компании зафиксировали несколько случаев, когда возгорание произошло именно из-за набросов провода.

Кроме того, сейчас нередко используют прибор для остановки счетчика, который воздействует радиоволнами. Примерно также работает микроволновка, вот только она сконструирована так, чтобы как можно меньше вредить людям. А тут мощные редиоволны ничего не ограничивает. И это наносит серьезный вред здоровью даже на приличном расстоянии.

Сергей Фомакин Фото: пресс-служба «Алтайкрайнерго»

Кто ворует электричество

По словам Сергея Фомакина, среди нарушителей часто встречаются довольно обеспеченные люди. И если за набросами провода еще можно поймать неблагополучного гражданина, то обманывать счетчики – дело дорогое.

«Всевозможные приборы для остановки счетчика, магниты стоят приличных денег. И устанавливают их, как правило, те, у кого есть на это свободные средства. Не в пример пенсионерам, которые всегда исправно платят», - подчеркнул Фомакин.

Кстати, еще один любопытный факт – основная доля хищений происходит там, где нет газа. Жители домов, у которых есть голубое топливо, просто не имеют необходимости экономить на самом дорогом – отоплении.

Что будет, если нарушителя поймали

А будет за это как минимум штраф. Самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии может обойтись в 10-15 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч для юридических лиц (ст.7.19 КоАП РФ). А если сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей, то тут уже «светит» уголовка. По ст. 165 УК РФ нарушитель может получить до пяти лет лишения свободы.

Разумеется, придется оплатить и все наворованное электричество. Очень часто общий счет за украденные киловатты в несколько раз превышает стоимость фактически потребленной электроэнергии.

Например, житель села Завьялово приобрел «хитрый» прибор для остановки работы счетчика. Его на этом поймали, и теперь мужчине придется выплатить 120 тысяч рублей.

В Михайловке за использованием магнита поймали двух соседей. Свои счетчики они обманывали по очереди.

А житель Каменского района, пойманный на установке магнита, теперь должен компании 238 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, хозяин дома платить отказался. Он спрятал свой Toyota Land Cruiser (опять же к вопросу о небедности воров) и пытался скрыться сам. Но и его, и авто обнаружили. Транспортное средство арестовали.

Кстати, если человек не платит по долгам, то у него могут арестовать не только автомобиль. Закон позволяет приставам списывать деньги с банковских счетов, ограничивать выезд за пределы страны.

Счетчик Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

Что делает компания, чтобы пресекать воровство

Специалисты отлично знают все схемы хищения ресурса. Своих профессиональных секретов не выдают. Но основные способы установления таких фактов рассказывают. Например, ночные рейды. Именно в период наименьшей активности человека лучше всего заметно неучтенное потребление. Физическое вмешательство отлично видно при проверке счетчика: сколы, царапины, сорванные пломбы.

Сейчас появился еще один способ пресекать такие противоправные действия. По закону с 1 июля 2020 года гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны заниматься установкой приборов учета, в том числе вышедших из строя. А с 1 января 2022 года на смену им придут «умные счетчики». Это прибор, который без участия человека снимает и направляет показания расхода электроэнергии в энергосбытовую компанию. Он не только освобождает потребителя от необходимости ежемесячно передавать показания, но и показывает более точный расход и качество работы сети. Также счетчик фиксирует и передает данные о любом вмешательстве в свою работу. Проще говоря, система увидит, если потребитель попытается похитить электричество.

«Умные» приборы снабжены датчиками воздействия магнитного поля, вскрытия клеммной крышки и корпуса, и при срабатывании одного из них на дисплее отображается специальный символ и происходит запись в память счетчика об этом событии. Установка интеллектуальных приборов учета практически исключает хищение электроэнергии, способствует сокращению потерь электрической энергии», – пояснил Сергей Фомакин.

Такие счетчики будут ставить, когда старые сломаются или закончится межповерочный интервал. Платить за замену прибора не нужно.

С июля 2020 года АО «Алтайкрайэнерго» установило 34,4 тысячи приборов учета, в том числе около 4 тысяч «умных». Например, новые интеллектуальные счетчики получили все жители поселка Благовещенка.

Если вам известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, звоните на горячую линию «Алтайкрайэнерго» по номеру 8-800-700-70-83.