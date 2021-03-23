Богатые тоже воруют. Кого и как ловят на хищении электроэнергии в Алтайском крае

Жители и компании Алтайского края в 2020 года похитили электроэнергии более чем на 26 млн рублей. Это только та сумма, которую «поймали» у абонентов «Алтайкрайэнерго» (в регионе есть еще несколько энергокомпаний). Эти абоненты намотали в прошлом году 7,8 млн кВтч. Правда сделать это бесплатно и без последствий не получилось. За такое воровство им грозит штраф и другие неприятные санкции. Какие именно и как компания ловит энерговоров, на пресс-конференции в Сибирской медиагруппе «Политсибру» рассказал заместитель генерального директора по транспорту электрической энергии АО СК «Алтайкрайнерго» Сергей Фомакин.
Итак, в прошлом году специалисты компании зафиксировали 615 случаев безучетного и бездоговорного энергопотребления. Проще говоря, случаев воровства.
По словам Сергея Фомакина, чаще всего хищения проходят через повреждение счетчика – установка магнита, механическая остановка путем интеграции в счетчик пленки. Еще один популярный вариант – человек набрасывает провод непосредственно на линию электропередачи. Все это продолжает происходить, хотя «уж сколько раз твердили миру», что выявить такое нарушение очень просто.
«Мы и сами не перестаем удивляться наглости и беспечности нарушителей, граничащей с бездумностью. Ведь безучетное потребление электроэнергии выявляется простой проверкой, а основные способы ухода от оплаты также всем давно известны: подключиться в обход счетчика, переделать соответствующим образом сам счетчик либо применить «хитрый» прибор для его остановки», – отметил Сергей Фомакин.
От хищений электроэнергии страдает не только поставщик ресурса (ведь это неоплаченная услуга), но и соседи вора. Скрытое повышение нагрузки на сеть может привести к выходу из строя электроприборов (и не только у самого нарушителя), короткому замыканию и даже пожару. И специалисты сетевой компании зафиксировали несколько случаев, когда возгорание произошло именно из-за набросов провода.
Кроме того, сейчас нередко используют прибор для остановки счетчика, который воздействует радиоволнами. Примерно также работает микроволновка, вот только она сконструирована так, чтобы как можно меньше вредить людям. А тут мощные редиоволны ничего не ограничивает. И это наносит серьезный вред здоровью даже на приличном расстоянии.
По словам Сергея Фомакина, среди нарушителей часто встречаются довольно обеспеченные люди. И если за набросами провода еще можно поймать неблагополучного гражданина, то обманывать счетчики – дело дорогое.
«Всевозможные приборы для остановки счетчика, магниты стоят приличных денег. И устанавливают их, как правило, те, у кого есть на это свободные средства. Не в пример пенсионерам, которые всегда исправно платят», - подчеркнул Фомакин.
Кстати, еще один любопытный факт – основная доля хищений происходит там, где нет газа. Жители домов, у которых есть голубое топливо, просто не имеют необходимости экономить на самом дорогом – отоплении.
А будет за это как минимум штраф. Самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии может обойтись в 10-15 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч для юридических лиц (ст.7.19 КоАП РФ). А если сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей, то тут уже «светит» уголовка. По ст. 165 УК РФ нарушитель может получить до пяти лет лишения свободы.
Разумеется, придется оплатить и все наворованное электричество. Очень часто общий счет за украденные киловатты в несколько раз превышает стоимость фактически потребленной электроэнергии.
Например, житель села Завьялово приобрел «хитрый» прибор для остановки работы счетчика. Его на этом поймали, и теперь мужчине придется выплатить 120 тысяч рублей.
В Михайловке за использованием магнита поймали двух соседей. Свои счетчики они обманывали по очереди.
А житель Каменского района, пойманный на установке магнита, теперь должен компании 238 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, хозяин дома платить отказался. Он спрятал свой Toyota Land Cruiser (опять же к вопросу о небедности воров) и пытался скрыться сам. Но и его, и авто обнаружили. Транспортное средство арестовали.
Кстати, если человек не платит по долгам, то у него могут арестовать не только автомобиль. Закон позволяет приставам списывать деньги с банковских счетов, ограничивать выезд за пределы страны.
Специалисты отлично знают все схемы хищения ресурса. Своих профессиональных секретов не выдают. Но основные способы установления таких фактов рассказывают. Например, ночные рейды. Именно в период наименьшей активности человека лучше всего заметно неучтенное потребление. Физическое вмешательство отлично видно при проверке счетчика: сколы, царапины, сорванные пломбы.
Сейчас появился еще один способ пресекать такие противоправные действия. По закону с 1 июля 2020 года гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны заниматься установкой приборов учета, в том числе вышедших из строя. А с 1 января 2022 года на смену им придут «умные счетчики». Это прибор, который без участия человека снимает и направляет показания расхода электроэнергии в энергосбытовую компанию. Он не только освобождает потребителя от необходимости ежемесячно передавать показания, но и показывает более точный расход и качество работы сети. Также счетчик фиксирует и передает данные о любом вмешательстве в свою работу. Проще говоря, система увидит, если потребитель попытается похитить электричество.
«Умные» приборы снабжены датчиками воздействия магнитного поля, вскрытия клеммной крышки и корпуса, и при срабатывании одного из них на дисплее отображается специальный символ и происходит запись в память счетчика об этом событии. Установка интеллектуальных приборов учета практически исключает хищение электроэнергии, способствует сокращению потерь электрической энергии», – пояснил Сергей Фомакин.
Такие счетчики будут ставить, когда старые сломаются или закончится межповерочный интервал. Платить за замену прибора не нужно.
Если вам известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, звоните на горячую линию «Алтайкрайэнерго» по номеру 8-800-700-70-83.