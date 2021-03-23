Алтайский суд признал экстремистским движение сибирских сепаратистов

Верховный суд Республики Алтай по ходатайству прокуратуры признал 19 марта 2021 года экстремистским движение «Сибирский державный союз» и запретил его в России. Об этом сообщает пресс-службы региональной прокуратуры.

«Установлено, что участники «Сибирского державного союза» на системной основе преследует насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности РФ, их деятельность направлена на разжигание социальной, национальной и религиозной розни», – пояснили в ведомстве.

Заявление в Верховный суд подал прокурор Республики Алтай Анатолий Богданчиков

В прокуратуре отметили, что для конспирации участники «Сибирского державного союза» использовали разные названия – «Собор Руси Родов Славных», «Славянское воинское братство», «Сибирско-Украинское движение», «Духовно-Политическое Движение «Освобождение». При этом у всех упомянутых организаций были одни и те же цели и руководители.

Суд постановил, что деятельность организации угрожает российскому конституционному строю, общественной безопасности, интересам общества и государства, а также нарушает права и свободы человека.

Напомним, что организация «Славянское воинское братство» была создана в 2006 году. Она преследовала цель отделить Сибирь от России и создать Сибирскую республику. По данным информационно-аналитического центра «Сова», руководителем движения был Александр Будников. В 2008 году его приговорили к двум годам условно за распространение экстремистских материалов.