Спутник мечты. Космические технологии в горах Алтая помогли организовать успешный экологичный бизнес

Чтобы отправить электронные документы, проверить почту или позвонить деловым партнерам, нужно было с компьютером ехать около 20 км до райцентра или взбираться с телефоном на гору. Такой была жизнь предпринимателя Сергея Кувикина еще несколько лет назад.

В 2014 году бизнесмен из Новосибирска исполнил свою мечту: купил небольшое стадо маралов и организовал в горах Алтая фермерское предприятие. Территория была в упадническом состоянии. Омрачало и то, что в этой местности отсутствовала даже сотовая связь. Это тормозило развитие бизнеса.

«Но с подключением спутниковой тарелки, единственно эффективной в специфической горной местности, наша жизнь и бизнес изменились, получили новое качество и позитивную динамику развития. Теперь мы с сыном решаем все вопросы быстро и согласованно», – рассказал Сергей Кувикин.

Сейчас его бизнес – мараловодческий комплекс со стадом 600 голов и зоной отдыха для туристов, а также лаборатория в Новосибирске, где производят пантосодержащую продукцию.

Презентация проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей» в Барнауле Фото: предоставлено компанией РТКОММ

Предприниматель признается: всего этого не существовало, если бы он не подключил спутниковый интернет. И теперь Сергей эффективно управляет всем этим бизнесом с территории питомника, где живет большую часть года. А сын Николай руководит процессом из новосибирского офиса.

«В любой момент мы можем созвониться. И это самое важное. Потому что производство сырья и добавок без связи не может существовать. А сейчас мы оперативно согласовываем рабочие моменты, развитие бизнеса движется дальше», – отмечает предприниматель.

История семейного дела Кувикиных была положена в основу сюжета, снятого в рамках проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей».

«Мы искренне рады тому, что с момента подключения спутникового интернета жизнь семьи Кувикиных изменилась к лучшему, а их новые мечты и цели получили надежный инструмент инфокоммуникационной поддержки. История Кувикиных показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях – там, где отсутствует классическая проводная связь», – сообщил на презентации для журналистов в Барнауле генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

По его словам, проект «Меняем жизнь людей» – часть стратегии развития компании.

«А социально-ответственная роль лидера среди спутниковых операторов России* побуждает нас стремиться к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи всем, кому для достижения жизненно важных целей остро не хватает стабильного скоростного доступа во всемирную сеть, уже давно привычного жителям городов», – добавил Сергей Ратиев.

Посол проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Алтайском крае, IT-журналист и телеком-эксперт Ирина Баенкова подтвердила актуальность современных спутниковых технологий в труднодоступных территориях.

«Скоростной интернет – это одна из базовых потребностей для развития личности, общества, территорий. Я много пишу об информатизации нашей страны и искренне рада тому, что даже в таких труднодоступных районах, как горы Алтая, можно найти способ организовать полноценную жизнь онлайн. Особенно важно, что спутниковый интернет, придя на помощь героям проекта РТКОММ – семье Кувикиных – изменил к лучшему не только их жизнь, позволив построить успешный бизнес мечты», – отметила Баенкова.

Она также считает, что косвенно и попутно интернет меняет к лучшему жизнь и других людей, которые так или иначе соприкасаются с делом жизни Сергея и Николая. Главный вывод из этой истории – все возможно, если есть мечта, воля, жизненная энергия и современные технологии. Например, в виде скоростного спутникового интернета, подчеркнула Ирина Баенкова.

Проект РТКОММ «Меняем жизнь людей» уже реализован в Иркутской области, Красноярском и Алтайском краях. В 2021 году его планируют осуществить и в других регионах России. В фокусе проекта – судьбы и жизни людей из труднодоступных территорий, подключивших для достижения важных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов.

* По данным ComNews Research (входит в ГК ComNews), по итогам 2020 года РТКОММ лидирует по количеству подключенных абонентов среди крупнейших российских VSAT-операторов.