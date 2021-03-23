Директора алтайской стройфирмы обвинили в хищении 10 млн рублей на ремонте Чуйского тракта

Центральный районный суд Барнаула на два месяца заключил под стражу директора ООО «Энергострой». Он мог похитить деньги, выделенные на модернизацию Чуйского тракта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Предварительное следствие установило, что обвиняемый заключил контракт с ФКУ Упрдор «Алтай» на установку освещения на Чуйском тракте. Однако для работы он покупал и использовал некачественные материалы.

«На основании предоставленных в ФКУ Упрдор «Алтай» исполнительных документов с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ обвиняемый необоснованно получил и похитил свыше 10 миллионов рублей», – пояснили в ведомстве.

Теперь предпринимателя обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По этой статье директору фирмы грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей, либо в размере зарплаты до трех лет.