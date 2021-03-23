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Директора алтайской стройфирмы обвинили в хищении 10 млн рублей на ремонте Чуйского тракта

Новости
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Центральный районный суд Барнаула на два месяца заключил под стражу директора ООО «Энергострой». Он мог похитить деньги, выделенные на модернизацию Чуйского тракта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Предварительное следствие установило, что обвиняемый заключил контракт с ФКУ Упрдор «Алтай» на установку освещения на Чуйском тракте. Однако для работы он покупал и использовал некачественные материалы.

«На основании предоставленных в ФКУ Упрдор «Алтай» исполнительных документов с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ обвиняемый необоснованно получил и похитил свыше 10 миллионов рублей», – пояснили в ведомстве.

Теперь предпринимателя обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По этой статье директору фирмы грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей, либо в размере зарплаты до трех лет.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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