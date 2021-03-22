Процедура получения патента на изобретение. Этапы и порядок регистрации

Процесс патентования изобретения – длительный, трудоемкий, в ходе получения патента необходимо учесть множество различных нюансов. Компания «Гарант Документация» поможет получить патент на изобретение, наши специалисты выполнят все необходимое для обеспечения быстрого патентования, при необходимости, проконсультируют вас о порядке регистрации изобретения и получения патента поэтапно.

Порядок патентования изобретения

Патенты на изобретения выдает Роспатент, наличие этого документа закрепляет за его обладателем авторское право на изобретение и монополию на его использование, запрещает посторонним лицам использовать его без согласия держателя патента.

Процедура патентования изобретения – трудоемкий процесс, его сложность заключается в том, что, если не получится пройти экспертизу, по существу, и заявку на патент отклонят, подать ее повторно на это же изобретение будет уже нельзя, так как оно уже не будет считаться новым. А для положительного прохождения этой экспертизы к нему необходимо правильно подготовиться, проверить само изобретение на уникальность, собрать всю документацию и учесть все другие нюансы. Изобретение, которое планируется патентовать, должно отвечать трем основным требованиям: быть новым, оригинальным, а также обладать возможностью быть использованным на практике в какой-либо из отраслей.

Эксперты компании «Гарант Документация» знают, как преодолеть эти трудности, выполнят все, что потребуется, чтобы быстро пройти все этапы патентования:

• проверка уникальности и оригинальности патентуемого изобретения, патентный поиск поможет определить наличие или отсутствие схожих изобретений;

• подготовка и подача пакета документов и заявки в Роспатент вместе с оплаченной госпошлиной;

• прохождение формальной экспертизы поданных документов на правильность оформление, комплектность;

• прохождение экспертизы, по существу, для установления уникальности и новизны изобретения;

• внесение сведений об изобретении в Госреестр;

• выдача патента на изобретение, в котором указывается авторство, дата регистрации и срок действия.

Для получения патента понадобится оформленная заявка, подробное и сокращенное описание патентуемого изобретения, формула его изобретения, чертежи, схемы и другие материалы.

Время рассмотрения заявок на изобретение и принятия решения не регламентировано, в среднем этот период составляет 12 месяцев, затем в течение 2 недель выполняется его регистрация и выдача заявителю.