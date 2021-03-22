«Барнаулкапстрой» расторг контракт с подрядчиком ЖК «Парковый»

Гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов объявил об одностороннем расторжении договора генподряда с СК «Стройпанорама» из-за срыва сроков строительства дома по ул.Парковой, 71. Уже найден новый подрядчик, который достроит третий блок-секцию. Об этом сообщает пресс-служба барнаульской мэрии. Правда, что это за компания, власти пока не сообщают.

«Запущена процедура подготовки акта сверки взаиморасчетов и объемов выполненных работ с СК «Стройпанорама». Как только акт будет готов, новый подрядчик сможет выйти на объект, ориентировочно, в конце марта», – сообщил Шумов.

Новая компания вместе с «Барнаулкапстроем» подготовит дорожную карту с указанием сроков выполнения работ. Дом должен быть достроен и введен в эксплуатацию в октябре 2021 года.

Напомним, что сейчас стоит вопрос о признании «Барнаулкапстроя» банкротом.

Между тем, в строительство дома на ул. Парковой, 71 вложилось 116 человек. В феврале они отправили губернатору Алтайского края Виктору Томенко письмо, в котором попросили взять вопрос на личный контроль. Глава региона просьбу исполнил. В начале марта 2021 года мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал дольщикам, что ЖК «Парковый» будет достроен.

Кроме ЖК «Парковый», «Барнаулкапстрой» остановил и строительство двух домов на улице Советской Армии (ЖК «Клевер-парк»).