Фоторепортаж из «Сказки». Как выглядит новый алтайский театр кукол перед долгожданным открытием

В алтайском театре кукол «Сказка» завершили все основные строительные работы. Недавно министр культуры Елена Безрукова сообщала, что на днях в новом культурном учреждении должны доделать последние штрихи. И вот наконец-то театр приоткрыл свои двери для журналистов. Как выглядит алтайская «Сказка» – смотрите в фоторепортаже «Политсибру».
А вот так театр выглядел еще около месяца назад, когда в нем побывал наш фотокорреспондент Олег Укладов. В это время строители как раз торопились завершить все работы в срок.
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