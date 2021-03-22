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Фоторепортаж из «Сказки». Как выглядит новый алтайский театр кукол перед долгожданным открытием

Новости
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В алтайском театре кукол «Сказка» завершили все основные строительные работы. Недавно министр культуры Елена Безрукова сообщала, что на днях в новом культурном учреждении должны доделать последние штрихи. И вот наконец-то театр приоткрыл свои двери для журналистов. Как выглядит алтайская «Сказка» – смотрите в фоторепортаже «Политсибру».

А вот так театр выглядел еще около месяца назад, когда в нем побывал наш фотокорреспондент Олег Укладов. В это время строители как раз торопились завершить все работы в срок.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Гость

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