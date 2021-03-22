На юбилейный турнир по греко-римской борьбе в Новоалтайске приедут титулованные борцы

50-й юбилейный турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти Героя Советского Союза Ивана Григорьева пройдет в Новоалтайске 27-28 марта.

Соревнование организуют в спорткомплексе «Алтайвагон» (ул. XXII партсъезда, 15). Турнир начнется 27 марта в 10:00, а официальное открытие состоится в 12:00.

Участниками станут юноши 2004-2005 годов рождения. Ребята съедутся со всего Сибирского Федерального округа, а также Якутии, Архангельской, Калининградской, Курганской и Челябинской областей.

На мероприятии будут присутствовать губернатор Алтайского края Виктор Томенко, член Совета Федерации Александр Карелин и депутат Госдумы Александр Прокопьев. Среди почетных гостей –титулованные борцы, чемпионы и призеры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы Асланбек Хуштов, Алексей Мишин, Андрей Черепахин, Василий Теплоухов и Рустам Тотров.