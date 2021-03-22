Депутат Госдумы Кравец покинул пост главы омского обкома КПРФ

Депутат Госдумы Александр Кравец ушел с поста первого секретаря отделения партии КПРФ в Омской области, который он занимал с 1993 года. На его место уже назначили бывшего второго секретаря обкома Андрея Алехина. Об этом сообщила пресс-служба омского отделения КПРФ.

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В обкоме отметили, что Алехин уже давно фактически руководит омскими коммунистами, так как Кравец, будучи депутатом Госдумы, много времени проводит в Москве. В нижней палате российского парламента Кравец состоит с 1995 года. Сейчас он является членом комитета по национальной политике седьмого созыва Госдумы.

Кравец сложил свои полномочия добровольно, назвав преемника Алехина «надежным и порядочным человеком».

Отметим, что Алехин шесть раз избирался в региональное заксобрание (в 1994, 1998, 2002, 2007, 2011 и 2016 годах). С 2002 года он возглавляет фракцию КПРФ. Вторым секретарем омской партийной организации Алехин стал в 2000 году. Кстати, теперь этот пост занял депутат Иван Федин.