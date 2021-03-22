Первые два кандидата заявились на праймериз «Единой России» в Алтайском крае

Действующий депутат Госдумы Даниил Бессарабов и руководитель краевого Фонда «Поддержки и развития сельских территорий» Артем Жуков подали документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России». Решение о их регистрации принял оргкомитет праймериз.

Даниил Бессарабов намерен пойти на новые выборы в Госдуму по тому же Барнаульскому одномандатному избирательному округу (№ 39). По этой территории он и будет принимать участие в праймериз.

Артем Жуков поборется за место в списке партии по федеральному избирательному округу на территории Алтайского края. По словам Жукова, участие в предварительном голосовании – возможность получить статус, который поможет ему в исполнении задумок.

«Давно готовился к этому шагу, уверенности придало участие в проекте «Федеральный ПолитСтартап». Решил попробовать свои силы, поскольку, как руководитель фонда, имею много проектов, для реализации которых необходим статус не только общественника, но и политического деятеля», – отметил Жуков.

Напомним, праймериз состоятся 24-30 мая. Из-за пандемии коронавируса голосование пройдет в электронном формате через портал «Госуслуги». Но выбирать кандидатов, как и на всех больших избирательных кампаниях, будут жители региона. И на настоящие выборы под своими флагами партия власти в Единый день голосования 19 сентября возьмет тех, кто наберет наибольшую поддержку избирателей во время праймериз.