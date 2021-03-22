«Понауехали». Алтайский край стал не так стремительно терять население

За последний год количество людей, которые уехали из Алтайского края жить в другие страны или регионы России, незначительно сократилось. Если в январе 2020-го регион покинуло 4,3 тысячи человек, то в том же месяце 2021 года – около четырех тысяч. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Максимум 47 тысяч рублей. Алтайский край остался во второй половине российского рейтинга самых высоких зарплат Новости 22.03.2021 11:48

При этом Алтайский край все равно остается в «минусе» по миграции населения. Если в первый месяц 2020 году в край приехало на 381 человека меньше, чем уехало, то в том же периоде 2021-го убыль составила 274 человека. При этом в январе текущего года на 236 человек сократилось и количество прибывших в регион мигрантов (3,9 тысяч за первый месяц 2020 года против 3,6 тысяч за январь 2021-го).

В другие регионы России решило перебраться 3,6 тысяч человек в январе 2020 и 3,4 тысячи в том же месяце этого года. За границу уехало 636 человек в первом месяце прошлого года и 536 жителей края в январе этого года.

Напомним, что в 2020 году убыль населения в Алтайском крае выросла почти на три тысячи человек. С января по октябрь 2020 года население региона уменьшилось на 12,3 тысячи. Умерло более 29 тысяч человек, а рождаемость упала на 1,3 тысячи человек.