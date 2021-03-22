Научились мыть руки. В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости кишечными инфекциями в Алтайском крае

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Алтайском крае снизилась почти в два раза. Если 2019 году было зарегистрировано 8 тысяч случаев, то в 2020-м – всего 4,8 тысячи. Об этом во время пресс-конференции 22 марта рассказала начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по региону Ольга Егорова.

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Из 4,8 тысячи случаев острых кишечных инфекций (ОКИ) примерно 888 имеют вирусную этиологию (норовирусы и ротовирусы). Кстати, в 2019-м этот показатель был гораздо больше: тогда специалисты зарегистрировали 1,3 тысячи заболевших (разница существенная).

Снижение наблюдается не только в ковидный год, но и в начале 2021 года. Так, за январь-февраль в регионе зарегистрировано всего 209 случаев кишечной инфекции, которые вызваны вирусами. А в аналогичный период 2020-го их было 278.

Этому есть несколько объяснений. Ротовирус и норовирусы имеют сезонный характер и проходят на фоне ОРВИ (в холодное время года с подъемом респираторных инфекций врачи регистрируют и случаи ОКИ, преимущественно вирусной этиологии). А сейчас меньше не только случаев кишечной инфекций, но и ОРВИ. По словам специалистов, во многом на этой повлиял коронавирус, который своим эпидемиологическим фактором «подавил» другие инфекции. К тому же из-за введенных ограничений долгое время люди были разобщены.

«В 2020 году все научились мыть руки. Во время карантина, который длился с марта по октябрь, подъем заболеваемости был минимальный. А когда в регионе все вновь заработало – пошли и обращения в больницу», – рассказывает главный специалист минздрава региона по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.

Из общего числа заболевших острыми кишечными инфекциями 94% – дети до 14 лет, пояснили в Роспотребнадзоре.

Громкий случай в школе

Как раз острая кишечная инфекция стала причиной недомогания нескольких учеников в барнаульской школе №128, говорит Ольга Егорова. Напомним, в период с 9 по 11 марта в «скорую» с разными жалобами обратились 19 учеников, еще 12 пришли в школьный медпункт (такие данные предоставил краевой минздрав, хотя у разных ведомств информация была разной). В частности, 11 из них – из-за функционального расстройства ЖКТ. Одного ребенка даже госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы №11.

«Пищевого отравления там не было. Но были случаи строй кишечной инфекции, как норовирусной, так и ротавирусной. Факторы передачи у них разные. Возможно, ротовирусную инфекцию занесли сами дети, которые не соблюдали элементарных мер личной гигиены. А вот норовирусная чаще бывает при бессимптомном носительстве. И у нас были положительные результаты анализа среди работников пищеблока, которые явились возможным источником заражения среди ребятишек», – рассказала Егорова.

По ее словам, в школе в течение недели проводили комплекс всех противоэпидемических мероприятий, завершили его 19 марта. Все это время заболевшие дети находились на амбулаторном наблюдении и на занятия не ходили. А с понедельника, 22 марта, школьники ушли на весенние каникулы. Новых случаев заболевания в учреждении не выявили, подчеркнула Егорова. Кстати, групповых случаев острых кишечных инфекций также не зарегистрировали в других школах или детских садах.

Врачи отметили, что если родители заметили у ребенка такие симптомы, как повышенная температура, рвота, боль в животе, то следует сразу обратиться в больницу, и не заниматься самолечением.