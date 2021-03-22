О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Прокурор Алтайского края ушел в отставку на три года раньше срока

Новости
6

Прокурор Алтайского края Александр Руднев покинул свой пост после двух лет работы. Об этом он сообщил коллегам в понедельник, 22 марта, передает «Комсомольская Правда-Барнаул» со ссылкой на источник.

Дмитрий Демешин

Замгенпрокурора России наказал министров ЖКХ и здравоохранения Алтайского края

Новости

Причины увольнения сейчас не называются. Возможно, уход связан с февральским приездом в Алтайский край заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина, который раскритиковал алтайских коллег за плохой надзор за проблемами аварийного жилья, мусора, ЖКХ и исполнение нацпроектов.

Пока неизвестно, кто станет новым прокурором края вместо Руднева. Занять должность может человек старше 30 лет, который работал в прокуратуре не менее семи лет.

Напомним, что Александр Руднев служил в прокуратура с 1996 года. В 2019 года Владимир Путин назначил его прокурором Алтайского края на пять лет. До этого он работал заместителем прокурора Волгоградской области. При этом Руднев родился в Алтайском крае и закончил Алтайский госуниверситет.

Автор: Политсиб.ру

Фото: epp.genproc.gov.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (6)

1000

Егер Александр

Так и ни разу не был в Славгороде. Полагаю, чт о следующий - Славгородский межрайонный прокурор Носков Д С, которому Руднев "продлил" незаконно полномочия ещё на 5 лет. Полагаю, слабый был прокурор.

Ответить
Гость
Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo ----- http://srt.vg/seksa
Ответить
Гость

Быстро денёк прошёл...

Ответить
Потерпевший

А в Камне прокурор Капралов тоже также срочно ушёл в отставку, а вообще его надо было за всё не в отставку а на зону

Ответить
Оса

Надо срочно валить в тёплые края.

Ответить
Владимир

Как у них (у чинушей) говорится: "Главное вовремя ... смыться!"

Ответить