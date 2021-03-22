Прокурор Алтайского края ушел в отставку на три года раньше срока

Прокурор Алтайского края Александр Руднев покинул свой пост после двух лет работы. Об этом он сообщил коллегам в понедельник, 22 марта, передает «Комсомольская Правда-Барнаул» со ссылкой на источник.
Причины увольнения сейчас не называются. Возможно, уход связан с февральским приездом в Алтайский край заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина, который раскритиковал алтайских коллег за плохой надзор за проблемами аварийного жилья, мусора, ЖКХ и исполнение нацпроектов.
Пока неизвестно, кто станет новым прокурором края вместо Руднева. Занять должность может человек старше 30 лет, который работал в прокуратуре не менее семи лет.
Напомним, что Александр Руднев служил в прокуратура с 1996 года. В 2019 года Владимир Путин назначил его прокурором Алтайского края на пять лет. До этого он работал заместителем прокурора Волгоградской области. При этом Руднев родился в Алтайском крае и закончил Алтайский госуниверситет.
Быстро денёк прошёл...
А в Камне прокурор Капралов тоже также срочно ушёл в отставку, а вообще его надо было за всё не в отставку а на зону
Надо срочно валить в тёплые края.
Как у них (у чинушей) говорится: "Главное вовремя ... смыться!"
Так и ни разу не был в Славгороде. Полагаю, чт о следующий - Славгородский межрайонный прокурор Носков Д С, которому Руднев "продлил" незаконно полномочия ещё на 5 лет. Полагаю, слабый был прокурор.