Прокурор Алтайского края ушел в отставку на три года раньше срока

Прокурор Алтайского края Александр Руднев покинул свой пост после двух лет работы. Об этом он сообщил коллегам в понедельник, 22 марта, передает «Комсомольская Правда-Барнаул» со ссылкой на источник.

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Причины увольнения сейчас не называются. Возможно, уход связан с февральским приездом в Алтайский край заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина, который раскритиковал алтайских коллег за плохой надзор за проблемами аварийного жилья, мусора, ЖКХ и исполнение нацпроектов.

Пока неизвестно, кто станет новым прокурором края вместо Руднева. Занять должность может человек старше 30 лет, который работал в прокуратуре не менее семи лет.

Напомним, что Александр Руднев служил в прокуратура с 1996 года. В 2019 года Владимир Путин назначил его прокурором Алтайского края на пять лет. До этого он работал заместителем прокурора Волгоградской области. При этом Руднев родился в Алтайском крае и закончил Алтайский госуниверситет.