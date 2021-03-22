Барнаульские активисты начали сбор подписей против проекта благоустройства Мизюлинской рощи

На сайте change.org появилась петиция с требованием остановить вырубку Мизюлинской рощи. Ее создателем является барнаульский активист Юрий Красильников. Он остался недоволен тем, что при реконструкции рощи планируется масштабная вырубка деревьев.

«Долгожданное благоустройство обернется потерей каждого четвертого дерева! Из 406 деревьев по проекту снести требуется 103, из них аварийных или сухих – только два дерева, еще одно располагается на инженерных сетях», – написано в петиции.

Активисты указывают, что в проекте планируется положить в парке «огромное количество тротуарной плитки». Однако неравнодушные считают, что роща – это природный объект, а не площадь или парк. К тому же, по мнению Красильникова, власти нарушают краевой закон «Об охране зеленых насаждений», который предполагает, что взамен срубленных деревьев нужно посадить новые. Кстати, высаживать деревья власти планируют, однако активисты все равно уверены, что «зелени» в роще будет недостаточно. Общественники попросили власти организовать процесс общественного проектирования.

Алтайский депутат Владислав Вакаев поддержал позицию активистов и предложил скорректировать проект так, чтобы деревья все-таки не пришлось вырубать.

«Предлагаю создать рабочую группу с привлечением экспертов и предложить такие варианты строительства объектов в Мизюлинской роще, которые позволят избежать массовой вырубки. Уверен, это возможно сделать», – высказался Владислав Вакаев на своей странице в Facebook.

Напомним, что цена работ в Мизюлинской роще превышает 58 млн рублей вместо 61,7 млн, которые изначально значились в контракте. Заниматься реконструкцией рощи будет ООО «СК Город». Благоустройство выполняется в рамках программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2024 годы. Работы закончат до 1 сентября 2021 года.

Напомним, что в 2021 году в Барнауле власти планируют также заниматься благоустройством аллеи в поселке Южный и реконструировать парк «Изумрудный».

А в планах на 2022 год оживление многострадального парка «Юбилейный». Сейчас на него денег пока что нет.