«Это не мы потеряли оппозиционность». Лидер алтайских эсеров Терентьев прокомментировал выход Вакаева из партии

Глава алтайского отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Александр Терентьев прокомментировал «Политсибру» окончательный разрыв отношений депутата краевого Заксобрания Владислава Вакаева с партией. Терентьев заявил, что его уход не был неожиданностью.

Главная причина, по его мнению, такого решения – отказ включить Вакаева на проходное место на выборах в АКЗС, которые пройдут в сентябре 2021 года. В первой тройке списка будут сам Терентьев и два действующих депутата парламента Александр Молотов и Людмила Суслова.

«Владислав Вакаев хотел пойти в списке партии. Но мы посмотрели рейтинги, и мой оказался выше. Александр Молотов – юрист, он понимает, как формируются законы, а Людмила Суслова была кандидатом в губернаторы и имеет хорошие отзывы, поэтому я не стал менять тройку. Я предложил Вакаеву любой одномандатный округ. Он отказался», – озвучил истинные, по его мнению, причины «дезертирства» своего бывшего соратника Терентьев.

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«Это правая партия. А он все время говорит о социальной справедливости, но мы же знаем кто хозяин «Новых людей» – глава «Фаберлика», – считает Терентьев.

Также он ответил на обвинения Владислава Вакаева в том, что партия перестала быть оппозиционной.

«Я с ним совершенно не согласен. Не я ушел в работать в администрацию, а он (с октября 2019 года Вакаев возглавляет Фонд имущества Алтайского края – прим.ред.)», – заявил Терентьев

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Сам же Владислав Вакаев в интервью «Политсибру» поводом для выхода назвал объединение трех партий на базе СР: собственно самой «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России». А причина, по его словам, в нездоровой атмосфере в штабе справедливороссов. Якобы сейчас там «процветают» интриги, обвинения, подозрения всех и во всем.

О том, что теперь он может пойти на выборы именно от «Новых людей» поговаривают давно. В том числе и источники «Политсибру». Сам же Вакаев пока опровергает это. Говорит, что хочет хотя бы некоторое время побыть беспартийным. Но на выборы идти собирается.

Напомним также, что на минувшей неделе из рядов СР вышла и депутат Бийской городской Думы Елена Речкова. Она о причинах разрыва с партией говорить с журналистами не стала. Но, говорят, у нее был конфликт с руководством регионального отделения.