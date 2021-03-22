МТС почти в два раза ускорила мобильный интернет на «Бирюзовой Катуни»

МТС подготовила к летнему турсезону мобильный интернет для гостей курорта «Бирюзовая Катунь» – скорость выросла в два раза. Это стало возможно благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории туристического комплекса.

Теперь гости курорта смогут увидеть рекордные скорости на экране своих смартфонов во время проведения стримов, просмотра потокового видео и эфиров в соцсетях в любой точке курорта. Улучшение охватило всю территории комплекса: от горнолыжных трасс до озера, от экстримпарка до многочисленных баз отдыха и кафе.

«Алтайский край ежегодно посещают более двух миллионов туристов, а в этом году мы ожидаем еще больший туристический бум. «Бирюзовая Катунь» – один из самых популярных курортов крае, причем если раньше сюда приезжали в основном туристы из соседних сибирских регионов, то начиная с прошлого года мы видим значительный рост гостей из центральных регионов России, в том числе из Москвы. Впереди летний туристический сезон, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы принять в сеть МТС всех желающих», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Напомним, что ОЭЗ «Бирюзовая Катунь располагается на левом берегу реки Катунь, около горы «Красный камень» и имеет площадь более трех гектаров, территориально граничит с Республикой Алтай. Имеет развитую инфраструктуру: на ее территории действуют около 30 объекта, в том числе искусственное озеро для купания и рыбной ловли, три горнолыжных спуска, круглогодичные гостиничные комплексы, парк экстремальных развлечений, пасека, выставочные помещения, магазины и кафе.