Максимум 47 тысяч рублей. Алтайский край остался во второй половине российского рейтинга самых высоких зарплат

Алтайский край занял 63 место из 85 в рейтинге самых высоких средних по отрасли зарплат в регионах России, сохранив результаты прошлого года. Исследование провели «РИА Новости».

Алтайский край улучшил позиции в рейтинге безработицы Новости 15.03.2021 17:38

В Алтайском крае больше всего (47 тысяч рублей) получают люди, работающие в сфере финансовых услуг. В прошлом году представители этого сектора получали 45 тысяч рублей.

В соседней Республике Алтай средняя зарплата в ведущей отрасли (на госслужбе) такая же – 47 тысяч рублей. Регион расположился на 65 месте, став последним по Сибири.

Первую строчку в СФО занял Красноярский край. Там работники добывающей отрасли получают в среднем 104 тысячи рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли Иркутская область (представители добывающей отрасли зарабатывают 96 тысяч рублей) и Томская область (добыча нефти и газа приносит 94 тысячи рублей)

В России самую высокую зарплату получают сахалинские нефтяники. Они зарабатывают более 380 тысяч рублей в месяц. Финансисты в Москве получают 190 тысяч рублей. Третий по величине доход зафиксирован у нефтяников из Ямало-Ненецкого округа – более 170 тысяч рублей.

В тройку «лузеров» вошли Псковская область, Республика Калмыкия (в этих двух регионах на госслужбе можно заработать 38 тысяч рублей в месяц), а также Республика Мордовия (38 тысяч рублей зарабатывают в транспортном и военном машиностроении).